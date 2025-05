Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’

Feyenoord zet vol in op een langer verblijf van , zo vertelt clubwatcher Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast Extra. De Rotterdammers namen maandag afscheid van de Spanjaard, die was gehuurd van Wolverhampton Wanderers, maar hopen ook volgend jaar over hem te kunnen beschikken.

In de Dick Voormekaar Podcast Extra krijgt Krabbendam de vraag om de basisopstelling van Feyenoord voor komend seizoen te voorspellen. Wanneer de clubwatcher bij de linksbackpositie aankomt, zorgt hij voor een verrassing door de naam van Bueno te noemen. De Spanjaard werd dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers, maar na de laatste speelronde werd er door Feyenoord afscheid van hem genomen. Daarbij meldde de club dat er wel een kans bestaat dat Bueno ook volgend seizoen in het rood-wit speelt.

“Hij gaat nu weg, maar ik denk dat hij nog terugkeert”, voorspelt Krabbendam, die vervolgens met wat extra informatie komt. “Ze doen er in ieder geval alles aan om hem nog voor een jaar te huren of te kopen.” De vleugelverdediger heeft in Engeland nog een contract tot medio 2028, maar zou ook open staan voor een vertrek. “Ook uit het kamp Bueno wordt dat (een langer verblijf bij Feyenoord, red.) niet gezien als onmogelijk.”

Mocht Bueno inderdaad langer bij Feyenoord blijven, heeft dat gevolgen voor de rest van de selectie, zo stelt Krabbendam. “Dan gaat Hartman echt weg”, weet de journalist zeker. Het kind van de club werd woensdag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen RKC Waalwijk (2-0) naar de kant gehaald, waarbij hij zichtbaar geëmotioneerd was. Na de wedstrijd liet de verdediger weten nog niet zeker te weten of zijn toekomst in De Kuip of elders ligt.

