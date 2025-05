Van Persie staat plotseling op en klapt voor 'de man in de schaduw': 'Beste die ik ooit heb meegemaakt'

Robin van Persie opent de persconferentie van Feyenoord vrijdag met lovende woorden voor de man naast zich: persvoorlichter Samuël Sanches. Diens dienstverband bij de Rotterdamse club komt na dertien jaar namelijk ten einde: Sanches verkast naar de KNVB en zal rond de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta debuteren als perschef bij het Nederlands elftal.

Reeds in februari maakte de voetbalbond de aanstelling van Sanches wereldkundig. De Feyenoord-voorlichter wordt bij de KNVB de definitieve opvolger van voormalig NOS-journalist Bas Ticheler, die de functie bekleedde sinds 2014 maar zijn taken reeds heeft neergelegd. In de overbruggingsperiode, waarin Oranje het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League speelde, werd Chris van Nijnatten, voormalig chef voetbal van het Algemeen Dagblad, aangesteld als tussenpaus.

Van Persie: 'Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet ook hoe het werkt'

De KNVB kijkt uit naar de samenwerking met Sanches, zo vertelde directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen toen het nieuws van zijn aanstelling bekend werd gemaakt. ""Samuël is een vakman en een absolute aanwinst als woordvoerder van het Nederlands elftal. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken", aldus van Leeuwen. Ook oud-international Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de bond, toont zich enthousiast: "Hij laat al vele jaren zien dat hij om kan gaan met de dynamiek van het voetbal", sprak de vroegere kuitenbijter op het middenveld van Oranje.

Van Persie vol lof: 'Hij is de beste die ik ooit heb meegemaakt'

Vrijdag leidt Sanches voor het laatst een persconferentie van Feyenoord, waarin Van Persie vooruitblikt op de laatste competitiewedstrijden van het seizoen, komende zondag uit bij zijn vorige werkgever sc Heerenveen. De trainer onderbreekt Sanches echter nog voor de eerste vraag kan worden gesteld. "Samuel, jij staat al dertien jaar lang in de schaduw", begint Van Persie. "Je geeft zelf aan dat je dat heel graag wil, maar ik durf hier wel te zeggen dat Samuel de beste persvoorlichter is die ik ooit heb meegemaakt. Dit is jouw laatste, vandaag. Ik had liever gehad dat het helemaal bomvol was geweest, maar ondanks dat wil ik graag vragen of iedereen even wil gaan staan voor een heel groot applaus voor Samuel", vervolgt Van Persie, die zelf ook opstaat en klapt voor de perschef. "Ik meen het serieus. Ik heb Samuel meegemaakt als speler en nu als coach. Als je het hebt over de spelers, maar ook de coach, top voorbereiden op iedere persconferentie en ieder interview. Dan doe je dat gewoon geweldig. Bedankt voor alle jaren", besluit Van Persie zijn lofzang.

