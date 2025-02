Feyenoord raakt 'vakman' Sanches kwijt aan de KNVB

Feyenoord neemt aan het einde van het lopende seizoen afscheid van Samuël Sanches. De persvoorlichter verruilt zijn werk in De Kuip na dertien jaar voor een eervolle functie bij de KNVB, waar hij Bas Ticheler opvolgt als perschef bij het Nederlands elftal.

Dat maakt de voetbalbond donderdagmiddag bekend via de eigen website. Sanches debuteert in zijn nieuwe functie tijdens de interlandperiode in juni, zo schrijft de KNVB. In maart, als het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League op het programma staat, worden de taken van Ticheler tijdelijk overgenomen door Chris van Nijnatten, voormalig journalist van onder meer het Algemeen Dagblad.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB is verheugd met het aantrekken van Sanches. "Samuël is een vakman en een absolute aanwinst als woordvoerder van het Nederlands elftal. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken." Ook directeur topvoetbal Nigel de Jong is zeer te spreken over de aanstelling van de nieuwe perschef: "Bovendien is Samuël een bekend gezicht in de voetbal- en mediawereld", benadrukt de oud-international. "Hij laat al vele jaren zien dat hij om kan gaan met de dynamiek van het voetbal."

Sanches spreekt van 'hele mooie nieuwe uitdaging'

Sanches zegt in een eerste reactie dat hij Feyenoord dankbaar is voor de kansen die hij heeft gekregen en de ontwikkeling die hij in Rotterdam-Zuid heeft doorgemaakt. "De functie van perschef bij het Nederlands elftal zie ik als een hele mooie nieuwe uitdaging. De ervaring die ik de afgelopen jaren op mediagebied heb opgedaan in het clubvoetbal, neem ik als waardevolle bagage mee in de rol die ik straks rond Oranje ga vervullen", aldus de nieuwe perschef van Oranje.

