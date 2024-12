Oranje neemt na tien jaar afscheid van vast gezicht bij Nederlands elftal

Bas Ticheler vertrekt bij de KNVB, zo maakt de bond maandagmiddag bekend middels een persbericht. Ticher is sinds 2014 verbonden aan de KNVB als perschef van het Nederlands elftal. Ticheler nam het stokje tien jaar geleden over van Kees Jansma.

”Het zijn tien erg mooie jaren geweest, maar de tijd is gekomen om verder te kijken'”, zegt Ticheler, die de afgelopen twee jaar ook actief was als Hoofd Communicatie Topvoetbal bij de KNVB. “'Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en wil mezelf ook buiten de KNVB verder ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat ik met veel trots en plezier terugkijk op mijn periode in Zeist”, vervolgt hij.

Ticheler werd in 2014 de opvolger van Jansma. Na het WK van dat jaar trad Ticheler op 1 augustus in dienst bij de Nederlandse voetbalbond. “Ik heb mogen samenwerken met geweldige spelers en een indrukwekkende rij bondscoaches, onder wie Guus Hiddink, Dick Advocaat, Louis van Gaal en Ronald Koeman. Het heeft blijvende herinneringen opgeleverd, met het EK van deze zomer als één van de hoogtepunten. Maar het is nu tijd om verder te gaan.”

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, reageert op het vertrek van de voormalig verslaggever van de NOS: “Bas is een loyale, betrokken en hardwerkende collega met uitstekende kennis op het gebied van communicatie. Door zijn jarenlange inzet heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de KNVB in het algemeen en het Nederlands elftal in het bijzonder. We bedanken hem voor tien mooie jaren”, aldus Van Leeuwen.

Ticheler blijft nog tot 1 februari aan de KNVB verbonden en zal tot die tijd actief blijven in zijn rol.

