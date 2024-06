Valentijn Driessen irriteert perschef Oranje: 'Niet gepast om dat nu en hier te doen'

Valentijn Driessen zorgt vrijdag tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal voor irritatie bij perschef Bas Ticheler. Namens de selectie van Oranje schuiven verdedigers en aan om de pers te woord te staan, maar Driessen vraagt zich hardop af waarom bondscoach Ronald Koeman zich 'schuilhoudt' en niet op komt draven.

Zodra Driessen het woord krijgt, besluit hij zich eerst tot Ticheler te richten. "Wat is de afweging om hier niet met Ronald Koeman te zitten? Die gaat zich nu zes dagen schuilhouden. Terwijl: hij is toch de leider van de troepen, lijkt mij." Ticheler houdt zich op de vlakte: "Er komt vanzelf weer een persconferentie met de bondscoach aan."

Artikel gaat verder onder video

Daar laat de chef voetbal van De Telegraaf zich echter niet mee afschepen: "Dat is over zes dagen, maar er is nogal wat gebeurd, natuurlijk. Dus wat is de afweging daarin?", vraagt Driessen. Ticheler reageert: "Nou, dat is nu niet aan mij om dit soort vragen te beantwoorden. Ik zou zeggen: kies ervoor om spelersvragen te beantwoorden en over dit soort dingen wil ik op een ander moment graag met iedereen van gedachten te wisselen. Maar dat vind ik niet helemaal gepast om dat nu en hier te doen."

Driessen gaat er opnieuw tegenin: "Nou, dat lijkt me toch wel. Dit is een persconferentie en Ronald Koeman is hier ook nog nooit geweest", houdt de journalist vol. Ticheler maakt aan de discussie een einde: "Nee, maar die zit volgens mij op heel veel andere momenten ook aan een tafel. Maar goed, nu komen we toch in een discussie en daar is deze bijeenkomst echt niet voor bedoeld. Dus ga je gang", zegt de perschef, waarop Driessen zich alsnog tot Aké en Van Dijk richt.

