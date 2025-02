'Positie van Dennis te Kloese wankelt bij Feyenoord'

De positie van Dennis te Kloese bij Feyenoord lijkt niet meer zo zeker. De algemeen en technisch directeur ligt onder vuur na de problematiek van de laatste maanden en lijkt intern niet al te veel rugdekking te hebben.

NRC schrijft zondag dat Te Kloese opereert in een ‘complex krachtenveld’ bij Feyenoord. Op papier is hij de baas, maar: “De ingewikkelde bestuurlijke- en eigendomsstructuur van de club, met tal van organen en stichtingen, zorgt ervoor dat (in)direct enkele tientallen mensen meepraten over het beleid.” In de succesvolle tijd onder Arne Slot was dat niet zo’n probleem, maar dat veranderde toen de prestaties tegenvielen onder Brian Priske.

Artikel gaat verder onder video

“Dan roeren diverse stromingen zich steviger”, weet NRC, dat met circa twintig betrokkenen sprak. “In snel tempo verliest Te Kloese zijn bestuurlijke grip op de club, blijkt uit de gesprekken. De mislukte samenwerking met Priske en het rommelige proces rond diens vertrek, hebben geleid tot een verstoorde relatie met commissarissen.”

In dat verband wordt Sjaak Troost, de ‘voetbaltechnische’ commissaris, veelvuldig genoemd. Hij zou zich ook roeren in de zoektocht naar de nieuwe trainer. “Grote vraag is in hoeverre Te Kloese nu de ruimte krijgt om een nieuwe coach – Pascal Bosschaart neemt het tijdelijk waar – aan te stellen. Het is niet vanzelfsprekend dat hij dat gaat doen, wat veel zegt over zijn huidige positie binnen de club.”

Heb je nog vertrouwen in Dennis te Kloese bij Feyenoord? Laden... 62.2% Ja 27.9% Nee 9.9% Geen mening 1319 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NRC onthult: Dennis te Kloese was op 22 januari woedend

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese was op 22 januari woedend, aldus NRC.