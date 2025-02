NRC onthult: Dennis te Kloese was op 22 januari woedend

Dennis te Kloese was ‘woedend’ toen op woensdag 22 januari het ‘nieuws’ naar buiten kwam dat Brian Priske ontslagen zou worden als trainer van Feyenoord, ongeacht het resultaat tegen Bayern München later op die dag. De algemeen en technisch directeur van Feyenoord wilde weten wie het nieuws lekte.

NRC publiceert zondag een uitgebreid artikel over het dienstverband van Te Kloese bij Feyenoord en staat daarin ook stil bij de tumultueuze laatste weken van Priske. Op maandag 20 januari was president-commissaris Toon van Bodegom aanwezig op de club voor een gesprek met Priske en Te Kloese over onder meer de wisselvallige resultaten. De insteek van het gesprek was niet om Priske te ontslaan. Circa 48 uur later, op woensdag 22 januari, ‘ontplofte het’ echter.

Kort voor de wedstrijd tegen Bayern meldde het Deense Tipsbladet dat Priske ongeacht het resultaat ontslagen zou worden. “Zelden zien collega’s Te Kloese boos, maar nu is hij woedend. Wie heeft dit gelekt? En welk belang dient diegene?”, schrijft NRC. De krant geeft zelf geen antwoord op de vraag, maar eerder deze week meldde Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka dat commissaris Sjaak Troost dat nieuws aan verschillende sponsors zou hebben medegedeeld.

Volgens een betrokkene is het lekken van het nieuws ‘het keerpunt geweest voor de relaties binnen de club’. Op dat moment verliest Te Kloese de controle over het proces rond zijn trainer en raakt hij ‘verstrikt in een duister machtsspel’. Te Kloese ontkent zelf overigens dat in aanloop naar het duel met Bayern tot het ontslag van Priske is besloten.

