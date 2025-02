Kraay junior weet wie trainer van Feyenoord moet worden: 'Zou daar heel goed passen'

Hans Kraay junior verwacht dat Mark van Bommel de nieuwe trainer van Feyenoord gaat worden. De Rotterdammers worden na het ontslag van Brian Priske voorlopig gecoacht door interim-trainer Pascal Bosschaart, maar die beschikt niet over het hoogste papiertje en mag daarom maximaal zestig dagen aanblijven.

Feyenoord nam afgelopen maandag tóch afscheid van Priske, die afgelopen zomer als opvolger van Arne Slot werd weggeplukt bij Sparta Praag. Op 22 januari, voorafgaand aan het thuisduel met Bayern München in de Champions League, gonsde het al van geruchten over een naderend afscheid, maar Feyenoord won die dag met 3-0 en Priske mocht vooralsnog aanblijven. De daaropvolgende serie leverde echter nederlagen op tegen LOSC Lille (6-1), Ajax (2-1) en PSV (2-0). De zege in de Rotterdamse derby tegen Sparta (3-0) kon de Deen vervolgens niet meer redden. Bosschaart debuteerde midweeks met een knappe zege op AC Milan (1-0) op de Feyenoord-bank, maar moest zaterdagavond bij zijn Eredivisidebuut genoegen nemen met een punt bij NAC Breda (0-0).

Feyenoord is ondertussen druk op zoek naar een permanente opvolger voor Priske. In de media circuleren namen als die van Van Bommel, maar ook Slots voormalige assistent Marino Pusic en die van Dick Schreuder. Zelfs Erik ten Hag, in het verleden zeer succesvol bij aartsrivaal Ajax en momenteel clubloos na zijn ontslag bij Manchester United, wordt her en der geopperd.

'Te Kloese zit op de lijn-Van Bommel'

"De raad van commissarissen, onder leiding van Sjaak Troost, die hebben Pusic op één. Wat niet door iedereen gesteund wordt", zegt Kraay junior zondag in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Overigens zou dat orgaan volgens de verslaggever óók vinden dat Feyenoord zeker in gesprek zou moeten met Ten Hag, mits die daar voor openstaat. "Dennis te Kloese zit volgens mij op de lijn van Mark van Bommel. Dat zou ook eentje zijn die er eventjes overheen klapt", verwacht Kraay junior. Aad de Mos noemt 'out of the box denkend' Schreuder, onlangs ontslagen bij het Spaanse CD Castellón, 'ook een goede kandidaat'. "Ik denk dat dat een hele grote trainer gaat worden", meent de oud-trainer. Als De Mos Te Kloese was, zou hij dan ook voor Schreuder kiezen: "Dat durf ik aan."

Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta Rotterdam, denkt dat Feyenoord voor Ten Hag moet gaan. "Ik zou sowieso kiezen, nu je Champions League speelt en dat wilt blijven doen, voor een trainer die je daarin mee kan nemen en de ervaring ook heeft." Rick Kruys sluit zich daarbij aan. Kraay junior spreekt vervolgens zijn verwachting uit: "Ik denk dat het Van Bommel gaat worden. Het enige is, ik kan me voorstellen als je Van Bommel of Ten Hag bent, dat je vooral geïnteresseerd zou zijn om helemaal 'schoon' te beginnen, in de voorbereiding", plaatst de oud-voetballer een kleine kanttekening. "Maar ik denk, als Van Bommel gevraagd wordt, dat hij heel graag bij Feyenoord aan de slag gaat en ik denk dat hij daar heel goed bij zou passen. Echt volks, spreekt de taal van de harde kern, hij spreekt de voetbaltaal. Máár: als Erik openstaat voor een gesprek, dan zou ik dat altijd doen."

