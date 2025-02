Pascal Bosschaart komt fel uit de hoek: 'Dat is wel een item bij jullie, hè?'

Pascal Bosschaart ergert zich tijdens de persconferentie na de wedstrijd tegen NAC Breda (0-0) aan vragen over de blessureproblematiek bij Feyenoord. De interim-trainer bijt van zich af tegenover de journalisten die vragen naar de beschikbaarheid van zijn spelers voor de aankomende Champions League-return met AC Milan.

Terugkijkend naar het gebrek aan doelpunten tijdens het treffen met NAC, wordt Bosschaart gevraagd naar het in stelling brengen van een spits, wat niet zou lukken. De voormalig trainer van de Onder 21 geeft de vragensteller enigszins gelijk: “Ik houd van teamprestaties. We hebben natuurlijk een aantal jongens dat lange tijd niet gespeeld heeft. Die moeten ook geholpen worden. Ik vind dat we elkaar in sommige fases niet genoeg hebben ondersteund."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hancko weet wie Feyenoord moet versterken in de zomer

Een ogenschijnlijk logische volgende vraag over de stand van de blessures bij Feyenoord wordt snel afgebroken door Bosschaart: “Dat is wel een item bij jullie (journalisten, red.) hè? Je kunt ook vragen: hoeveel jongens heb je nog wel?”

Op commando wordt gevraagd hoeveel jongens Bosschaart nog wel heeft. Hierbij wordt gedoeld op welke van de geblesseerde spelers weer mee kunnen doen aan de terugwedstrijd tegen AC Milan in de Champions League van dinsdag. Bosschaart speculeert: “Ik denk dat Calvin (Stengs) kans maakt, ik zou op Timber nog niet rekenen. Dus dat weet ik nog niet.” Later benoemt de interim-trainer dat hij een terugkeer van Ayase Ueda ook niet uitsluit.

LEES OOK: Mini-Klassieker ontspoort volledig: Feyenoord- en Ajax-talenten gaan met elkaar op de vuist

Als Bosschaart gevraagd wordt waarom hij stelt dat de journalisten ‘een thema’ te zien rondom de blessures, geeft hij toe: “Natuurlijk is dat een thema. We kunnen daar elke dag dezelfde vragen over stellen, alleen daar worden de jongens, ook onder de vorige trainer, niet beter van. Die jongens doen keihard hun best om zo snel mogelijk fit te worden. Zolang ze niet fit zijn, moeten we het doen met jongens die wél fit zijn.”

Later komt Bosschaart nog even terug op zijn eerdere uitval: “Tuurlijk, ik snap de vraag over de blessures. Dat hoort ook zo, jullie zijn journalisten. Wij proberen de jongens gewoon zo snel mogelijk terug te krijgen.” Hij verklaart tot slot waarom hij geraakt werd door de blessure-vragen: “Ik vind dat we jongens die wél fit zijn tekort doen door telkens die vragen te stellen. Dus daarvoor was ik daar misschien eventjes wat fel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bizarre provocatie richting Igor Paixão bij NAC - Feyenoord

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord.