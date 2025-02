Hancko weet wie Feyenoord moet versterken in de zomer

hoopt dat volgend seizoen een rol van betekenis kan spelen bij Feyenoord. Dit seizoen wordt Sauer door Feyenoord verhuurd aan NAC Breda; zaterdagavond maakte de negentienjarige Slowaak een goede indruk in de wedstrijd tegen zijn eigenlijke werkgever.

Hancko sprak na het 0-0 gelijkspel met zijn acht jaar jongere landgenoot. “Ik heb hem verteld dat hij op deze voet verder moet gaan. Toen hij werd verhuurd, zei ik tegen hem dat het eerste jaar als basisspeler op het hoogste niveau erg belangrijk is voor zijn ontwikkeling. Hij speelt deze zomer ook op het EK Onder 21 in ons land, dat is ook heel belangrijk”, weet de verdediger.

“Vandaag heb je aan zijn spel kunnen zien dat hij er klaar voor is. Ik zou hem graag nu al bij Feyenoord hebben, maar ik hoop dat hij het seizoen goed afmaakt. Hopelijk voegt hij zich in de zomer bij ons en kan hij een verschil maken voor Feyenoord”, blikt Hancko vooruit. Sauer keert in de zomer normaliter inderdaad terug bij Feyenoord. Hancko hoopt dus dat hij niet andermaal wordt verhuurd.

'Vreemd om tegen Feyenoord te spelen'

Sauer laat aan ESPN weten dat hij ‘ernaar uitziet’ om terug te keren in De Kuip. “Maar mijn focus ligt nu op NAC. We willen zo goed mogelijk blijven presteren.” Het was ‘een beetje vreemd’ om tegen Feyenoord te voetballen, erkent de linksbuiten annex aanvallende middenvelder. “Maar ik was ook blij om de jongens na lange tijd weer te zien. Ik heb veel contact met Dávid. We spraken elkaar na de wedstrijd ook even. Hij is een goede vriend van me.”

De jongeling denkt de juiste keuze te hebben gemaakt door het seizoen door te brengen in Breda. “Ik ontwikkel me van wedstrijd tot wedstrijd. Ik maak veel minuten en dat was bij Feyenoord misschien niet mogelijk geweest. Ik denk dat het een goede stap was.”

Hoefkens wil Sauer behouden

Carl Hoefkens, de trainer van NAC, krijgt de vraag of Sauer klaar is voor een terugkeer in De Kuip. "Dat is totaal niet aan mij om te beslissen. Leo mag van mij nog een seizoen hier blijven. Het is aan de mensen bij Feyenoord om te beslissen. Wat ik daarvan vind, maakt totaal niet uit. Ik ben ongelooflijk tevreden over Leo. Hij heeft een groot potentieel. Hij heeft verbeterpunten, maar is over het geheel een gigantische meerwaarde voor ons elftal. Hij is ook een fantastische jongen om mee te werken", aldus de oefenmeester.

