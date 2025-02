NAC-supporters gooien met bier naar Paixão, die 225 seconden later slecht nieuws krijgt

dacht zaterdagavond de score te openen in de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord. De aanvaller vierde zijn doelpunt door de NAC-supporters tot stilte te manen, maar uiteindelijk werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

In de 72ste minuut van de wedstrijd werd Paixão weggestuurd door Antoni Milambo. Hij stormde af op keeper Daniel Bielica en plaatste de bal beheerst binnen. Paixão sprintte richting de NAC-supporters, plaatste zijn wijsvinger op de mond en klopte zichzelf op de borst. Ook gebaarde hij dat de thuissupporters moesten kalmeren. Er werden vervolgens bierbekers zijn kant op gegooid.

Gedurende de wedstrijd werd Paixão al uitgefloten door de NAC-supporters. In de eerste helft was er een opmerkelijk akkefietje met tegenstander Leo Greiml, die Paixão provoceerde door uitbundig in diens gezicht te juichen, nadat hij Paixão van de bal had gezet met een tackle.

Meteen nadat de bal van Paixão in het net belandde, vlagde de grensrechter voor buitenspel. Daarna duurde het liefst 3 minuten en 45 seconden voordat er uitsluitsel kwam over het doelpunt. Videoscheidsrechter Robin Hensgens boog zich over de vraag of het buitenspel werd opgeheven door Boyd Lucassen. Uiteindelijk werden de lijnen getrokken en luidde het oordeel dat Paixão buitenspel stond.

© ESPN

