Feyenoord morst kostbare punten in eerste Eredivisie-wedstrijd onder Bosschaart

Feyenoord heeft in Breda gelijkgespeeld tegen NAC. Het was de eerste Eredivisie-wedstrijd met Pascal Bosschaart aan het roer bij de Rotterdammers, maar de ploeg uit Rotterdam-Zuid wist uiteindelijk niet te winnen. Igor Paixão leek twintig minuten voor het einde de matchwinner te worden, maar hij werd uiteindelijk afgevlagd voor buitenspel. NAC Breda bood prima partij aan de nummer vijf van de ranglijst: 0-0.

NAC Breda, onder leiding van trainer Carl Hoefkens, stond voor het duel met Feyenoord op de tiende plaats met 26 punten uit 22 wedstrijden. Hoewel de ploeg eerder dit seizoen thuiszeges boekte tegen Ajax en FC Twente, leed NAC recentelijk een zware 5-0 nederlaag tegen RKC Waalwijk. Desondanks blijft het team strijden voor een plek in het linkerrijtje en kon het, ook tegen Feyenoord, wederom rekenen op de twaalfde man tijdens het ‘Avondje NAC’.

Feyenoord beleefde midweeks een hoogtepunt door in de Champions League met 1-0 te winnen van AC Milan, dankzij een vroege treffer van Igor Paixão. Deze overwinning onder interim-trainer Pascal Bosschaart gaf het vertrouwen binnen de ploeg een flinke boost. Echter, in de Eredivisie presteren de Rotterdammers wisselvallig en bezetten ze, voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC, de vijfde plaats met 39 punten uit 21 wedstrijden. Een overwinning op NAC was cruciaal om aansluiting te houden bij de top van de ranglijst. Quinten Timber, die tegen AC Milan geblesseerd uitviel, was niet inzetbaar voor dit duel.

In de eerste helft vielen er nog geen doelpunten, maar waren er wel grote kansen aan beide kanten. In de openingsfase kwam Omarsson van NAC Breda vrij op drie meter afstand van de keeper, maar de IJslander schoot de bal over het doel. Aan de andere kant had buitenspeler Igor Paixão veel moeite met verdediger Greiml. De Braziliaan kwam er niet langs. De twee kregen het nog even met elkaar aan de stok, want Greiml schreeuwde hard in het gezicht van de aanvaller na een geslaagde tackle. Voor de rest waren er nog enkele opstootjes, zoals een tussen Van Hooijdonk en Wellenreuther, nadat de spits was doorgelopen op de keeper. De spelers gingen met de brilstand nog op het scorebord aan de thee.

In de tweede helft leek NAC een penalty te krijgen vanwege een overtreding van Moder. Scheidsrechter Higler ging naar het scherm om te beoordelen of de overtreding binnen of buiten het strafschopgebied was, of dat het überhaupt geen overtreding was. Higler besloot uiteindelijk het laatste, tot grote verbazing van eigenlijk iedereen. In de 73e minuut leek Paixão de 0-1 binnen te schieten, maar terwijl hij zijn vinger op zijn mond legde na de treffer, ging de vlag omhoog van de grensrechter. Er werd in totaal vijf minuten naar gekeken, en inderdaad: buitenspel. NAC kreeg nog veel kansen, maar de kansen konden uiteindelijk niet benut worden. Zo bleef het 0-0.