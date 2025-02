'Troost, lid van de Feyenoord-RvC, legde persoonlijk bom onder eigen club'

Sjaak Troost, lid van de raad van commissarissen van Feyenoord, heeft rond de wedstrijd van Bayern München (3-0 winst) hoogstpersoonlijk voor onrust gezorgd binnen de club. Troost vertelde namelijk aan verschillende sponsors dat Brian Priske na Bayern-uit ontslagen zou worden. Dat weet Mikos Gouka van Het Algemeen Dagblad.

Volgens verschillende geruchten was de rol van Brian Priske na het duel tegen Bayern uitgespeeld. Maar Feyenoord won en directeur Dennis te Kloese draaide 90 graden van gedachten. De Deen mocht nog wat langer aanblijven.

Artikel gaat verder onder video

Het kwaad was echter al geschied: Priske was al persona non grata geworden in Rotterdam. Dat kwam onder andere door een actie van Troost, die vlak voor de wedstrijd in de Champions League aan vele sponsors vertelde dat de trainer nog maar één wedstrijd aan de leiding zou staan.

Dat zou dus uiteindelijk niet het geval blijken te zijn. Ondanks het langere aanblijven van Priske, was het imago van de oefenmeester flink aangetast. "Troost had zich ooit enorm gestoord aan het feit dat de assistenten van Jaap Stam (Denny Landzaat, Roy Makaay en Jean-Paul van Gastel) uit de krant moesten vernemen dat ook zij op straat waren gezet, maar maakte het nu wel erg lastig voor Priske", valt er te lezen in het Algemeen Dagblad. De oefenmeester zou nog vier wedstrijden aanblijven, waarna het doek voor hem definitief zou vallen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Steijn laat zich helemaal gaan tijdens Feyenoord - Sparta: 'Jij hebt een grote muil!'

Maurice Steijn was in de slotfase van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (3-0) woest op de arbitrage.