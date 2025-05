Heeft Hartman laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld? 'Snel een besluit nemen'

mocht woensdagavond tegen RKC Waalwijk weer eens in de basis beginnen bij Feyenoord. De linksback werd vlak voor tijd gewisseld en ging geëmotioneerd naar de kant. Hartman is zich ervan bewust dat hij mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. Hij wil dan ook snel een besluit nemen over zijn toekomst.

Bij aanvang van het seizoen was Hartman nog herstellende van een kruisbandblessure, die hij eind maart 2024 opliep. De viervoudig Oranje-international maakte op 2 februari van dit jaar zijn rentree in De Klassieker tegen Ajax als invaller. Het niveau van voor de blessure wist de verdediger niet aan te tikken, waardoor hij al gauw weer op de bank terecht kwam.

LEES OOK: Bitterzoet: Feyenoord neemt op indrukwekkende wijze afscheid van Peter Houtman

Tegen RKC stond Hartman voor het eerst sinds een maand weer in de basis bij Feyenoord. "Ik was vandaag vooral blij dat ik weer mocht spelen", erkent de verdediger voor de camera van ESPN. "Afgelopen maand heb ik niet veel gespeeld, en daar had ik het ook wel moeilijk mee, eerlijk gezegd. Ik stap niet op de trainer af, maar ik heb voor de wedstrijd tegen Fortuna een gesprek met de trainer gehad, en dat ging ook over mijn toekomst bij Feyenoord en wat ik nu precies wil. Hij gaf ook aan wat hij wil, en hij gaf aan dat hij wil dat ik blijf en een belangrijke speler voor hem ben. Daar ging het gesprek over."

Ondanks de geringe speeltijd sinds zijn rentree spreekt Hartman van een geslaagd seizoen. "Mijn doel was dit seizoen om weer fit te worden en ervoor te zorgen dat ik weer kon spelen zonder te denken aan mijn knie. Dat is gelukt en daar ben ik echt blij mee. Voor mij is het seizoen echt geslaagd. Ik luister niet naar al die mensen die zeggen dat ik mijn niveau niet haalde. Ik denk dat het ook een beetje overdreven werd, want er werd soms net gedaan alsof ik geen bal meer kon raken. We gaan wel zien wat er komen gaat. Die beslissing komt zo snel mogelijk. Ik denk dat dat voor iedereen het beste is."

LEES OOK: Mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de Champions League-voorrondes

Hartman emotioneel bij wissel

Hartman werd tegen RKC vlak voor tijd vervangen door Jan Plug en was zichtbaar geëmotioneerd. "het gaat dan wel door je hoofd dat het mogelijk de laatste keer zal zijn. Je weet het niet, en misschien is het ook wel niet zo. Maar ik kom hier al sinds mijn vierde jaar, en ondanks dat er nog niets zeker is, gaat het wel door je hoofd op dat moment. Ik denk dat die emotie te zien was", besluit hij.

Van Persie gunt Hartman moment met supporters

Trainer Robin van Persie bevestigt op de persconferentie dat Hartman zomaar zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. "Het zou een scenario kunnen zijn. Hij heeft nog een contract voor één jaar bij Feyenoord. Er is een mogelijkheid dat hij blijft, want hij heeft nog een jaar contract. Er is een mogelijkheid dat hij verlengt, en er is een mogelijkheid dat hij een transfer maakt. Vanuit dat oogpunt heb ik hem vlak voor tijd gewisseld, omdat we het nog niet weten en dat zomaar zou kunnen gebeuren. Daarom heb ik hem dat moment gegeven met onze supporters", erkent de oefenmeester.

