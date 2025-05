Bitterzoet: Feyenoord neemt op indrukwekkende wijze afscheid van Peter Houtman

Feyenoord heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van stadionspeaker Peter Houtman. De oud-spits zwaait na 27 jaar trouwe dienst om trieste gezondheidsredenen af en werd na afloop van zijn laatste thuisduel in De Kuip, waarin RKC Waalwijk met 2-0 werd verslagen, op de middenstip uitvoerig toegejuicht en -gezongen door Het Legioen.

Voorafgaand aan het treffen met de Waalwijkers werd Houtman (67) al in het zonnetje gezet. Als verrassing mocht zijn kleindochter als mascotte mee het veld op. In minuut 68, zo rond de 2-0 van Ayase Ueda, scandeerde Het Legioen zijn naam al. In minuut 72 hief het publiek opnieuw een ovationeel applaus aan. Na afloop kwam Houtman via de even iconische tunnel het veld op, waarna hij zich door een haag van applaudisserende Feyenoord-spelers en -staf naar een podium op de middenstip begaf. Daar werd hij opgewacht door directeur Dennis te Kloese en clublegende Willem van Hanegem, die hem de naar Van Hanegem genoemde trofee overhandigden.

Artikel gaat verder onder video

Houtman maakte in januari van dit jaar dat hij vanwege zijn diagnose bezig is aan zijn laatste maanden als stadionspeaker van Feyenoord, de club waar hij ook als speler furore maakte. “Het is met pijn in mijn hart dat ik heb moeten beslissen om na het eind van dit seizoen mijn werkzaamheden als stadionspeaker neer te leggen. Onlangs is bij mij de diagnose Alzheimer vastgesteld. Hoewel de ziekte zich nog in het beginstadium bevindt, laat het verloop ervan zich lastig voorspellen. Feyenoord zit diep in mijn hart en zowel de club als de supporters verdienen het allerbeste. Ik vind het daarom gepast om een stap opzij te zetten", schreef de oud-spits destijds.

De voorbije maanden werd meermaals stilgestaan bij het naderende afscheid van Houtman. Wellicht het meest opvallende eerbetoon vond plaats op 2 april, toen Houtmans andere voormalige werkgever FC Groningen op bezoek kwam in De Kuip. In het uitvak werd vlak voor het begin van de tweede helft een schitterend doek onthuld voor de oud-spits, die daar vanaf zijn centrale positie op het stadion op gewezen werd en de Groningen-fans beloonde met een warm applaus. Voorafgaand aan het treffen tussen zijn twee voormalige werkgevers gaf Houtman voor de camera's van ESPN een korte update over zijn gezondheidstoestand. De oud-spits legde in gesprek met verslaggever Jan-Joost van Gangelen uit dat hij nog niet veel hinder ondervindt van zijn ziekte en dat hij zijn taken vooralsnog goed kon blijven uitvoeren.

'Als iedereen was zoals hij, dan hadden we geen oorlog op de wereld'

In De Eretribune op ESPN gaf analist én Houtmans voormalig Feyenoord-ploeggenoot Mario Been woensdagavond hoog op over de afzwaaiende stadionspeaker. "Een liever mens bestaat niet", stelt Been. "Voor hem zal het heel emotioneel zijn, dit is natuurlijk zijn dingetje, hij is al bijna dertig jaar stadionspeaker. Als je dan door gezondheidsredenen daarmee moet stoppen... Hij heeft altijd voor iedereen een goed woordje. Ik zeg weleens gekscherend: Als iedereen was zoals hij, dan hadden we geen oorlog op de wereld. En hij was een geweldige voetballer, kon bij wijze van spreken harder koppen dan ik kon schieten. Doei doei, nog één keer", aldus Been.

Ook Robin van Persie sprak zich voor de wedstrijd lovend uit over Houtman. "Peter is in de eerste plaats een heel warm persoon. Als speler, maar ook als stadionspeaker", sprak de trainer voorafgaand aan de wedstrijd voor de camera's van ESPN. "Een ontzettend warme man, is het. Dus voor Peter zou het geweldig zijn als we vandaag een hele mooie wedstrijd spelen en de puntjes hier houden. Na afloop gaan we Peter met z'n allen eren, en terecht", aldus Van Persie.

