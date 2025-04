Groningen-fans zijn Peter Houtman niet vergeten en komen met fraai gebaar in De Kuip

De supporters van FC Groningen hebben tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord duidelijk laten weten Peter Houtman (67) nog altijd een warm hart toe te dragen. In het uitvak in De Kuip wordt een fraaie sfeeractie opgetuigd voor de stadionspeaker van de Rotterdammers, die een rijk verleden kent in Groningen.

Houtman speelde in de jaren 70 en 80 drie verschillende periodes voor FC Groningen en is met 129 officiële treffers nog altijd clubtopscorer aller tijden van de Eredivisionist. Sinds eind jaren 90 fungeert Houtman als stadionspeaker in De Kuip, een functie die hij aan het einde van het seizoen helaas moet neerleggen omdat bij hem de ziekte van Alzheimer is vastgesteld.

Voorafgaand aan het treffen tussen zijn twee voormalige werkgevers gaf Houtman voor de camera's van ESPN een korte update over zijn gezondheidstoestand. De oud-spits legde in gesprek met Jan-Joost van Gangelen uit dat hij nog niet veel hinder ondervindt van zijn ziekte en dat hij zijn taken vooralsnog goed kan uitvoeren.

In de rust van het treffen in De Kuip ontvouwden de supporters van FC Groningen een groot doek met een beeltenis van Houtman. Daaronder verscheen de tekst 'Topschutter aan de Zaagmuldersweg', verwijzend naar het adres waar het oude stadion Oosterpark zich bevond. Houtman werd op zijn plek op de perstribune geattendeerd op het gebaar van de uitsupporters, zo is te zien op beelden die RTV Noord van dichtbij schoot en deelt op X. De stadionspeaker was zo te zien even uit het veld geslagen, voordat hij opstond, klapte en zijn hand opstak richting het uitvak.

Kippenvel. Feyenoord-stadionspeaker en alltime topscorer van FC Groningen Peter Houtman reageert op de sfeeractie van de Groningse supporters. #TopschutterAanDeZaagmuldersweg #feygro pic.twitter.com/AB6nhlela2 — RTV Noord Sport (@RTVNoordSport) April 2, 2025

© @RTVNoord - X

© @RTVNoord - X

