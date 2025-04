Paixão schittert opnieuw: Feyenoord wipt over Utrecht heen en kruipt dichter bij PSV

Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen makkelijk weten te winnen. De mannen van Robin van Persie maakten geen fout en wonnen met 4-1, hierdoor staan de Rotterdammers nu op plek drie in de Eredivisie.

Het duel begon flitsend. Feyenoord maakte vanaf minuut 1 duidelijk dat het vol voor de winst zou gaan, zoals je ook zou verwachten. De mannen van Robin van Persie hebben afgelopen weekend gezien dat de tweede plek van PSV echt niet in beton gegoten is en zetten de achtervolging in.

Al na tien minuten was het raak voor de regerend bekerhouder. Anis Hadj Moussa kreeg het weer eens op zijn heupen. De Algarijn dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen en verstuurde een lage schuiver, die was Etienne Vaessen te machtig. Het zonnetje scheen nog een beetje en de Kuip mocht juichen, het leek het ideale recept voor een overtuigende zege.

Anis Hadj Moussa bezorgt Feyenoord een vroege voorsprong ⚡️



Feyenoord 1️⃣-0️⃣ FC Groningen#feygro — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2025

Niet veel later was daar de verdubbeling van de voorsprong. Igor Paixao, die dit seizoen laat zien dat hij een echte steunpilaar is voor Feyenoord, was andermaal verantwoordelijk voor een wereldgoal. De Braziliaan draaide de Groningen-verdediging dol en verstuurde een kruisraket richting de bovenhoek. Via de onderkant van de lat plofte de bal in de kruising, volledig onhoudbaar voor Vaessen.

Igor Paixão 🥵🇧🇷 — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2025

FC Groningen wist echter nog wat terug te doen. De ploeg van trainer Dick Lukkien moest 45 minuten lang incasseren maar had aan één uitbraak genoeg om een aansluitingstreffer te maken. Wouter Prins gaf een bekeken voorzet op Jorg Schreuders, die de 2-1 tegen e touwen schoot en het uitvak liet juichen.

Lang kon Groningen niet genieten van die goal, want Julian Carranza maakte er op slag van rust 3-1 van en nam zo alle spanning weer uit de wedstrijd. Maar de VAR gooide roet in het eten, want de Argentijn stond buitenspel. Het bleef 2-1 en Groningen had een kans.

Tweede helft

Dat hoefde je dan ook geen twee keer te zeggen tegen de Noorderlingen. Dick Lukkien leek zijn ploeg een duidelijke boodschap te hebben gegeven in de rust: bijt je vast en laat niet los. De nummer acht van de Eredivisie was naarstig op zoek naar de gelijkmaker, alleen die kwam er niet.

In de slotfase was het opnieuw Igor Paixao die scoorde voor Feyenoord. Een strakke voorzet van Ramiz Zerrouki kwam voor de voeten van de behendige Braziliaan, die met een tegendraads schot Vaessen wist te verschalken en zo de Kuip liet ontploffen van opluchting. In de slotfase bepaalde Ibrahim Osman de eindstand op 4-1.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Feyenoord stijgt nu naar plek drie en hijgt PSV in de nek. Met vijf punten achterstand en Feyenoord - PSV op de agenda voor 11 mei belooft het een spannend slot van de Eredivisie te worden. FC Groningen blijft op een keurige achtste plek staan.