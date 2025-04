Peter Houtman geeft update over zijn gezondheid: 'Dat schijnt allemaal mee te helpen'

Peter Houtman heeft voorafgaand aan de wedstrijd tussen zijn oude liefdes Feyenoord en FC Groningen een update gegeven over zijn gezondheidssituatie. Bij de stadionspeaker van de Rotterdammers is de ziekte van Alzheimer vastgesteld, zo werd begin dit jaar duidelijk. Houtman zegt nog niet veel hinder te ondervinden van de ziekte en kan zijn werkzaamheden vooralsnog 'gewoon' voortzetten.

Houtman kwam in zijn lange loopbaan meerdere periodes uit voor zowel Feyenoord als FC Groningen en diende daarnaast clubs als Club Brugge, Sporting CP, Sparta Rotterdam en Excelsior. Na zijn spelersloopbaan werd hij in het seizoen 1998/99 aangesteld als de vaste stadionspeaker in De Kuip. Door de diagnose Alzheimer zal Houtman die functie aan het einde van het lopende seizoen echter moeten neerleggen, zo werd in januari van dit jaar duidelijk.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan het treffen tussen Feyenoord en FC Groningen schuift Houtman aan bij de desk van ESPN. Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt de oud-spits hoe het met hem gaat, waarop Houtman antwoordt: "Ik voel me eigenlijk nog wel goed." De stadionspeaker legt uit dat de ziekte 'bij toeval' is ontdekt en dat hij momenteel profijt heeft van zijn gematigde levensstijl. "Ik heb nooit gerookt, ik heb nooit gedronken. Dat schijnt allemaal wel mee te helpen. Uitstel, laat ik het zo zeggen. En ik heb er medicijnen tegen, moet elke avond een plakkertje op mijn rug doen. Dat is niet dat het wegblijft, maar dat het vertraagt. Dus dat zijn wel vervelende dingen", aldus Houtman.

LEES OOK: Feyenoord beloont uitblinker: principeakkoord over nieuw contract tot medio 2029

Hoewel hij na zijn loopbaan verbonden bleef aan Feyenoord, bewaart Houtman ook nog altijd warme herinneringen aan zijn periodes in Groningen. Met 129 doelpunten is de geboren Rotterdammer tot op de dag van vandaag Eredivisietopscorer aller tijden van De Trots van het Noorden. "Het voetbal leeft ook ontzettend in Groningen, die tijd vergeet je niet meer zo snel. Feyenoord en Groningen hebben fantastische supportersschares, ik heb het altijd leuk gevonden om het voor die mensen waar te maken", aldus Houtman. Gevraagd naar een voorspelling voor het duel tussen zijn beide oude liefdes zegt de stadionspeaker: "Ik gun het ze allebei, maar ik moet natuurlijk kiezen. Als je de teams gaat vergelijken, dan zou Feyenoord de winst moeten behalen", besluit Houtman.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-middenvelder Jakub Moder kon zijn familie in één klap schathemeltje rijk maken. 🔗

👉 Besiktas-trainer Ole Gunnar Solskjaer zou gecharmeerd zijn van een spits van Feyenoord. Er wordt ingezet op een huurdeal met optie tot koop. 🔗

👉 Na zijn terugkeer bij Feyenoord veranderde het gedrag van Robin van Persie, zo zag zijn vrouw Bouchra van Persie. 🔗

👉 Napoli wordt al langere tijd in verband gebracht met Igor Paixão. De interesse lijkt steeds serieuzer te worden. 🔗

👉 Dit gebeurt niet vaak: Robin van Persie gaat uitgebreid in op een transfergerucht 🔗