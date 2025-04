Feyenoord beloont uitblinker: principeakkoord over nieuw contract tot medio 2029

Feyenoord meldt via de officiële kanalen een principeakkoord te hebben bereikt met rechtsback , die zijn contract 'binnenkort' met een extra seizoen zal gaan verlengen. De achttienjarige verdediger is dit seizoen als een komeet doorgebroken en ligt straks vast tot medio 2029.

Feyenoord nam Read (18) in de zomer van 2023 transfervrij over van FC Volendam, achteraf gezien een gouden zet. Door blessures bij concurrenten als Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop kwam de jonge verdediger al 25 keer in actie voor Feyenoord 1. Vooral in het tweeluik met AC Milan in de tussenronde van de Champions League maakte Read indruk door overeind te blijven tegen sterspeler Rafael Leão van de Rossoneri. Twee weken geleden tekende de jonge back bovendien in het uitduel bij FC Twente (2-6 overwinning) nog voor niet minder dan drie assists.

De pijlsnelle ontwikkeling van Read leidt dus nú al tot het tekenen van een nieuwe - en ongetwijfeld verbeterde - verbintenis. "Dat Feyenoord mij nu al beloont met een nieuw contract zegt veel over het vertrouwen dat de club in mij heeft", zegt Read zelf in een eerste reactie op het nieuws. "Het gaat allemaal snel, maar ik besef me heel goed hoe bijzonder het is wat ik nu allemaal meemaak."

Met zijn spectaculaire doorbraak én zijn nieuwe verbintenis ziet Read zijn eigen gelijk bevestigd worden: "Ik heb de keuze voor de overstap naar Rotterdam bijna twee jaar geleden heel bewust gemaakt en dat het zo is uitgepakt is een bevestiging dat mijn keuze de juiste is geweest", merkt de rechtsback op. "Tegelijkertijd weet ik dat ik hard moet blijven werken om deze lijn door te trekken en ook daarvoor zit ik de komende jaren bij Feyenoord op de juiste plek", aldus Read.

