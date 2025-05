'FC Twente gaat bod uitbrengen op Feyenoorder'

FC Twente richt zijn pijlen op van Feyenoord, meldt 1908.nl. De middenvelder wordt momenteel uitgeleend aan Castellón, maar zou na dit seizoen Rotterdam definitief kunnen inruilen voor Enschede. De Tukkers gaan Feyenoord een aanbieding doen, volgens de website. Zo kunnen de clubs voor de tweede keer in korte tijd zaken doen.

Van den Belt kwam in 2023 van PEC Zwolle naar Feyenoord, na een succesvol jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de club van Zuid was de komst van de verdedigende middenvelder nog geen doorslaand succes. Vorig seizoen moest Van den Belt het doen met zes invalbeurten en slechts drie basisplaatsen in de Eredivisie.

LEES OOK: 'Toornstra ontvangt zeer binnenkort aanbieding van Eredivisieclub'

Artikel gaat verder onder video

Een tussenoplossing werd een uitleenbeurt aan Castellón, een club die actief is op het tweede niveau van Spanje. Die transfer is minder willekeurig dan op het eerste oog lijkt, want begin dit seizoen stond Dick Schreuder er aan het roer, met wie hij ook samenwerkte bij PEC. In Spanje gaat het Van den Belt prima af. De Zwollenaar scoorde zes keer en gaf drie assists.

Na dit seizoen keert Van den Belt normaal gesproken terug bij Feyenoord, maar een terugkeer in de Eredivisie zou dus ook bij FC Twente kunnen plaatsvinden. “De club heeft inmiddels informatie ingewonnen omtrent zijn situatie en gaat een concrete aanbieding doen richting Feyenoord”, schrijft 1908.nl. Zo kan het goed zijn dat Van den Belt de tweede speler in korte tijd wordt waarover Feyenoord en Twente tot een akkoord komen. Sem Steijn bewandelt aankomende zomer de omgekeerde weg. Naast Twente zou ook NEC Nijmegen, waar Schreuder vanaf komend seizoen trainer is, zou interesse hebben in Van den Belt.

🚨🇳🇱 FC Twente gaat zich bij #Feyenoord melden voor de diensten van Thomas van den Belt. De middenvelder wordt momenteel uitgeleend aan het Spaanse Castellón: https://t.co/syH36ij48T — 𝟭𝟵𝟬𝟴.𝗻𝗹 (@1908nl) May 17, 2025

