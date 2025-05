Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...'

doet in de podcast Matchday van hiphopformatie Broederliefde een boekje open over de manier waarop hij in 2023 speler van Feyenoord werd. De achttienjarige rechtsback, die dit seizoen stormachtig doorbrak in het eerste elftal, stond eigenlijk op het punt om een contract te tekenen bij FC Volendam, tótdat hij Robin van Persie aan de lijn kreeg.

De in Amsterdam geboren Read werd in 2017 door FC Volendam weggeplukt uit de jeugdopleiding van Zeeburgia. De rechtsback legt uit hoe hij tijdens een jeugdinterland op de radar van Van Persie belandde. "We speelden met Oranje Onder-17 tegen Engeland. Het was een EK-kwalificatieduel dat we moesten winnen. Toen speelde ik nog bij Volendam. In die wedstrijd ging alles gewoon goed en ik wist dat er veel clubs aan het kijken waren. Toevallig ook Robin, want ik speelde ook met zijn zoontje (Shaqueel, red.). Na die wedstrijd ging hij vaker kijken en toen kwam er uiteindelijk een gesprek.” De Nederlandse talenten wonnen het betreffende duel in maart 2023 met 0-1, door een doelpunt van Kayden Wolff.

"Eigenlijk zou ik al gaan tekenen bij Volendam", vervolgt Read zijn verhaal. "Alles stond al klaar, er moest alleen nog een datum gevonden worden. Maar toen belde Van Persie. Ik was er al zeker van dat ik zou gaan tekenen in Volendam, maar het was Robin van Persie, dus ik moest wel gaan luisteren. Toen gaf hij een hele presentatie waarin hij uitlegde wat hij van mij wilde en heeft hij mij helemaal overgehaald. En niet alleen mij, eigenlijk heel mijn familie.”

Read maakte daarop transfervrij de overstap naar Feyenoord en leverde Volendam door een administratieve blunder zelfs geen opleidingsvergoeding op. In zijn debuutjaar in Rotterdam-Zuid was Van Persie zijn trainer in de Onder-18. Afgelopen zomer vertrok de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal naar sc Heerenveen, om voor het eerst op eigen benen te staan als hoofdtrainer in het betaald voetbal. In februari was Van Persie echter alweer terug in De Kuip, als opvolger van Brian Priske. Read maakte door blessures bij concurrenten Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop inmiddels deel uit van de eerste selectie en groeide razendsnel uit tot een belangrijke kracht, die onder meer grote indruk maakte in de duels met AC Milan-ster Rafael Leão in de Champions League.

