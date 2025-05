FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij dit seizoen de beste rechtsback van de Eredivisie?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate, met jullie hulp, op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste rechtsback van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Givairo Read (Feyenoord)

Wedstrijden: 26 | Doelpunten: 2 | Assists: 7

In een onrustig seizoen, waarin Feyenoord tussentijds afscheid nam van trainer Brian Priske en continu geteisterd werd door blessureleed, beleefde Givairo Read een meer dan spectaculaire doorbraak in de Eredivisie. De achttienjarige rechtsback, in de zomer van 2023 transfervrij overgekomen van FC Volendam, werd door het wegvallen van Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop voor de leeuwen geworpen en vestigde razendsnel zijn naam. Read maakte niet alleen indruk in de Eredivisie, maar bleef in het tweeluik met AC Milan in de Champions League óók nog eens knap overeind in de duels met superster Rafael Leão. Wordt niet voor niets zelfs al in verband gebracht met een absolute Europese grootmacht: de Spaanse kampioen FC Barcelona.

Mats Deijl (Go Ahead Eagles)

Wedstrijden: 34 | Doelpunten: 4 | Assists: 1

Go Ahead Eagles was afgelopen seizoen opnieuw een van de grote verrassingen van de competitie, niet in de laatste plaats dankzij Mats Deijl. De 27-jarige rechtsback miste geen minuut in de competitie en schroomt als aanvoerder van de bekerwinnaar niet om zich overal op het veld te laten zien. "De kracht van Go Ahead vind ik met name Mats Deijl. Hij speelt als een aanvallende middenvelder, daardoor creëren ze zo vaak een man meer", sprak Pierre van Hooijdonk voorafgaand aan de bekerfinale niet voor niets in Studio Voetbal.

Anton Gaaei (Ajax)

Wedstrijden: 25 | Doelpunten: 3 | Assists: 4

Misschien is Anton Gaaei wel hét symbool van de wederopstanding die Ajax dit seizoen doormaakte onder Francesco Farioli. De Deen was na een matig debuutseizoen, met pijnlijk vroege wissels tegen Feyenoord en AZ als absolute dieptepunten, afgelopen zomer eigenlijk al afgeschreven door alles en iedereen. Gaaei groeide met zijn onverzettelijkheid tóch uit tot een belangrijke kracht voor de nummer twee van de Eredivisie, helemaal na het winterse vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma. Maakte bovendien belangrijke én mooie doelpunten tegen onder meer FC Utrecht en FC Groningen.

Siebe Horemans (FC Utrecht)

Wedstrijden: 29 | Doelpunten: 1 | Assists: 4

FC Utrecht sloeg afgelopen zomer toe en pikte Siebe Horemans transfervrij op bij degradant Excelsior. De 26-jarige Belg groeide mede door een blessure van concurrent Niklas Vesterlund al snel uit tot basisspeler en bleek prima aan te kunnen pikken bij de nummer vier van de ranglijst. Trainer Ron Jans loofde recent de positieve bijdrage die Horemans levert aan zijn elftal: "Je moet hem, ook als trainer, een beetje met rust laten. Hij is een heel fijne jongen in de groep, een goede prof. Hij is niet degelijk, maar valt ook niet veel op", sprak de trainer in gesprek met Voetbal International. Horemans zelf durft inmiddels zelfs hardop te dromen van de Rode Duivels: "Waarom niet? Op rechtsback liggen er opties, maar dat is misschien nog ver weg, ik weet het niet. Als ik het agressievere erin kan krijgen; wie weet waar het dan eindigt."

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze rechtsbacks vond jij de beste van het voorbije seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

