PSV mengt zich in strijd om Valente en denkt aan opvallende constructie

PSV heeft zich alsnog gemeld bij FC Groningen om middenvelder over te nemen, zo weet clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Valente, die ook in de vergaande belangstelling van Feyenoord staat, zou door de landskampioen nog een jaar op huurbasis in de Euroborg kunnen worden gestald. De speler zelf zou het echter 'totaal niet' zien zitten om geduld uit te moeten oefenen.

Feyenoord lijkt haast te maken met de komst van Valente, die maandag al is rondgeleid op het trainingscomplex en ook al met trainer Robin van Persie heeft gesproken. Elfrink bevestigde eerder al dat PSV in Valente óók een interessante speler ziet, maar stelde daarbij dat er van concrete toenadering nog geen sprake was. Dat is inmiddels dus wél het geval.

"PSV heeft inmiddels contact gehad met FC Groningen én het kamp van de speler", schrijft Elfrink. "De Eindhovense club heeft zich eerder al formeel gemeld in Noord-Nederland om met Valente te mogen praten. De speler zelf zal van PSV te horen krijgen dat het middenveld op dit moment zeer sterk bezet is en dat PSV het ook ziet zitten om hem nog een jaar te verhuren aan FC Groningen, om nóg sterker te worden", aldus de clubwatcher. Het plan is vooral ingegeven door het feit dat Peter Bosz ook volgend jaar hoopt te beschikken over Malik Tillman, Ismael Saibari en dat de club daarnaast dicht bij het verlengen van het contract van Guus Til is. Valente zou dan in de zomer van 2026 alsnog de overstap naar het Philips Stadion moeten maken.

'Valente zit totaal niet te wachten op plannen van PSV'

Elfrink weet op basis van 'goed geïnformeerde bronnen' echter te melden dat Valente 'totaal niet' zit te wachten op de plannen van PSV. "De speler wil het liefst direct de stap naar een topclub willen maken en ook vanuit het buitenland is er veel belangstelling", schrijft de journalist, die dat zelf 'heel logisch' vindt. "Valente heeft een hartstikke sterke periode in Groningen achter de rug en is zeer ambitieus", aldus Elfrink.

