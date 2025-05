PSV-supporters bedanken Ajax-killer met geschenk aan zijn moeder

heeft PSV woensdagavond een groot plezier gedaan door in de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Ajax gelijk te maken. Dankzij dat doelpunt staat PSV nu bovenaan, dus een bedankje was wel op zijn plaats, vonden Brabantse supporters.

Het was de 99ste minuut van FC Groningen - Ajax. PSV had reeds met 4-1 gewonnen van Heracles en wachtte op de uitslag vanuit Groningen. Ajax stond met 1-2 voor, maar kreeg nog een vrije trap tegen. De voorzet van Mats Seuntjens belandde in een chaotisch strafschopgebied, waarna Blokzijl binnen tikte: 2-2 en de koppositie voor PSV.

Een Brabantse familie vond het een goed idee om de moeder van de doelpuntenmaker een taart te geven als bedankje voor de cruciale goal. Zij stuurden hun Groningse familielid Theo Buissink om de lekkernij te overhandigen. Op de taart staat ‘Thijmen bedankt!’, naast de logo’s van FC Groningen en PSV.

Esther Beukema, de moeder van Blokzijl komt ‘met een brede lach’ binnen in de bakkerij waar ze de taart in ontvangst neemt, schetst het Dagblad van het Noorden. Beukema was aanwezig tijdens de wedstrijd in kwestie, vertelt ze: “Ik zat helemaal in mijn eentje in het stadion, mijn ouders zaten op de plek waar ik normaal zat. Ik zat naast een paar Ajacieden. Die waren wel heel aardig. Maar in de tweede helft heb ik toch maar een ander plekje gezocht."

‘Mijn moederhart ontplofte’

“Ik was zo blij voor de FC”, gaat moeder Beukema verder. “Ik had eerst ook niet door dat het doelpunt van Thijmen was. Toen kwam hij ineens heel groot in beeld op het scherm. Toen was ik zo trots op hem. Mijn moederhart ontplofte gewoon. Ik vind het zo tof dat hij op zo’n speciaal moment heeft gezorgd voor de gelijkmaker.”

