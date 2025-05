Kritiek op PSV én Noa Lang: 'Alsof hij de enige speler is die..'

Hoewel PSV aanstaande zondag de landstitel kan veiligstellen, is Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf zeer kritisch op het seizoen van de Eindhovenaren. Bovendien heeft de oud-spits van PSV zich geïrriteerd aan de manier waarop zijn twee cruciale treffers in het uitduel bij Feyenoord (2-3) vierde, maar vervolgens drie dagen later een matige wedstrijd speelde tegen Heracles Almelo (4-1).

Het is inmiddels bijna niet meer voor te stellen, maar afgelopen zondag, zo tegen 15.00 uur, leek PSV definitief af te haken in de titelstrijd en heerste er grote euforie in Amsterdam. Feyenoord nam in De Kuip al binnen het kwartier een 2-0 voorsprong tegen de Eindhovenaren, die op dat moment nog vier punten achter stonden op Ajax. Door twee treffers van Lang en eentje van Ivan Perisic draaide PSV het echter helemaal om. Ajax speelde vervolgens vanaf 16.45 uur een draak van een wedstrijd tegen NEC, die met 0-3 verloren ging, en verspeelde de koppositie woensdag definitief door een al even dramatisch gelijkspel op bezoek bij FC Groningen (2-2).

"Ajax komt voetballend gewoon tekort", stelt Kieft vast in zijn column. "En dus zit PSV plots weer op de driver seat terwijl er weinig is veranderd. Te vaak laten de grote spelers het liggen in Eindhoven", meent de oud-international. Kieft illustreert die stelling onder meer met het grote verval dat Lang in zijn ogen toonde na zijn heldenrol in De Kuip: "Tegen Heracles Almelo neemt hij een vrije dag op en laat niets zien. Saibari precies andersom." De oud-international vindt dan ook dat de Eindhovenaren onmogelijk tevreden kunnen zijn, óók als de titel zondag wordt veroverd: "Zelfs als PSV kampioen wordt, zullen ze zich achter de oren moeten krabben over het verloop van het seizoen met de beste en kwalitatief breedste selectie van Nederland. Een landstitel verbloemt de problemen niet", aldus Kieft.

Lang vierde zijn treffers tegen Feyenoord door provocerend te juichen richting Het Legioen, dat de PSV'er de hele wedstrijd uitfloot. Na afloop van de wedstrijd hield Lang zijn wijsvinger voor zijn lippen, alsof hij het thuispubliek het zwijgen op wilde leggen. Daarop werd ingegrepen door tegenstander Anis Hadj Moussa en later door zijn eigen aanvoerder Luuk de Jong, die hem uiteindelijk bij het publiek wegleidde. "Als je de meest rare dingen roept over mijn kinderen en over mijn moeder, dan moet je wel tegen een stootje kunnen als je met 2-3 eraf gaat in eigen huis, met twee keer Noa Lang. Een fijne zondag en een fijne Moederdag, ciao", verklaarde Lang zijn gedrag later voor de camera's van ESPN. Kieft vindt het maar niets en schrijft: "De verongelijktheid van Lang na afloop van Feyenoord-PSV irriteerde. Alsof hij de enige speler is die wordt uitgefloten door het publiek van de thuisclub."

