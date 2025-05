Grote naam van Ajax breekt interview af: ‘Bel de malloten in Eindhoven maar’

RTL Nieuws heeft donderdag tevergeefs een poging gedaan om Sjaak Swart te interviewen. De clubicoon van Ajax had geen zin om te praten over de ineenstorting van de Amsterdamse club.

Ajax kwam woensdagavond op bezoek bij FC Groningen niet verder dan een gelijkspel (2-2). De 2-2 van de noorderlingen viel in de 99ste minuut, waardoor Ajax zijn koppositie in de Eredivisie op de voorlaatste speeldag van het seizoen moest afstaan aan PSV. De Eindhovenaren wonnen gelijktijdig met 4-1 van Heracles Almelo en kunnen de landstitel zondag veiligstellen tegen Sparta Rotterdam.

LEES OOK: 'Premier League-gigant richt ogen op Farioli'

Artikel gaat verder onder video

RTL Nieuws publiceert donderdag een artikel op de website over het ‘anti-Ajax-sentiment’ in Nederland. “Waar komt toch altijd dat leedvermaak om Ajax vandaan?”, vraagt het commerciële nieuwsmedium zich onder meer af. RTL Nieuws interviewde Wilco van Dijk, hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit Leiden.

“Ten eerste geeft leedvermaak ons een positief gevoel”, duidt Van Dijk het ‘anti-Ajax-sentiment’. “In leedvermaak zit iets wat goed is voor ons. Waarom worden mensen blij van de ellende van Ajax? Omdat je jezelf er beter door gaat voelen. Dat dat leeft bij supporters van directe concurrent PSV is evident. En bij FC Groningen zullen ze het gevoel hebben de ontknoping van de competitie te hebben bepaald."

LEES OOK: Ballenjongen zet Matheus flink voor schut na laatste fluitsignaal Groningen – Ajax

“Daarnaast zit in leedvermaak altijd een stukje rechtvaardigheidsgevoel, legt de hoogleraar uit. Veel mensen vinden Ajax een arrogante club en ervaren daar een negatief gevoel bij. Het heersende idee is dan: die club mag dan ook negatieve dingen overkomen”, valt verder te lezen op de website van RTL Nieuws.

RTL Nieuws deed nog een poging om Swart, clubicoon en oud-voetballer van Ajax, telefonisch te interviewen. Het gesprek met Swart was echter razendsnel voorbij. "Over Ajax ga ik niets zeggen. Bel ze in Eindhoven maar. Die gaan in de rust Ajax zitten kijken, de malloten”, zou Swart hebben gezegd.

LEES OOK: Rafael van der Vaart snapt he-le-maal niks van reactie PSV op uitglijder Ajax

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Dick Lukkien stapt in catacomben op één speler van Ajax af 🔗

👉 Tweet van Ajax valt compleet verkeerd bij eigen supporters 🔗

👉 Hugo Borst weet het zeker: 'Johan Cruijff is boos, die draait zich om in zijn urn' 🔗

👉 Wesley Sneijder maakt indruk met uitspraken over Ajax: 'Maak die man assistent!' 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗