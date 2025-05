'Premier League-gigant richt ogen op Farioli'

Hoewel Francesco Farioli pas aan zijn eerste seizoen bij Ajax bezig is, wordt de trainer sinds een aantal maanden in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Het Britse TEAMtalk meldt dat een grote Premier League-club overweegt de Italiaans aan te stellen.

Farioli begon dit seizoen aan een lastige klus bij Ajax. De recordkampioen van Nederland eindigde het afgelopen seizoen als vijfde in de Eredivisie. Bijna een jaar later is Ajax verwikkeld in een bizarre titelstrijd, waarin de koppositie woensdagavond in de voorlaatste speelronde werd verspeeld. PSV gaat met één punt voorsprong als koploper naar de laatste wedstrijd van het seizoen.

Onder Farioli heeft Ajax op sportief gebied enorme stappen gezet en buitenlandse interesse is dan een onoverkomelijk feit. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf verwacht dat Farioli, die nog een contract voor twee jaar heeft in Amsterdam, wel openstaat voor een nieuwe uitdaging: “Ik kan me goed voorstellen dat ze na dit jaar ook met hem door willen. Aan de andere kant is Farioli ook, als je zijn cv erbij pakt, een carrièretijger. Dus die wil gewoon zo snel mogelijk naar de top. Daar ziet hij Ajax voor als tussenstap.”

In de afgelopen maanden is de naam Farioli in verband gebracht met een aantal Europese topclubs. Na het vertek van succescoach Xabi Alonso zou Bayer Leverkusen de Ajax-trainer op de radar hebben, maar ook AS Roma en FC Porto werden genoemd. Inmiddels is er ook interesse vanuit de Premier League, volgens TEAMtalk althans. Tottenham Hotspur, dat op een dramatische 17e plaats in de competitie staat, zou overwegen om Ange Postecoglou op straat te zetten en Farioli als opvolger aan te stellen. Volgens de Britse nieuwssite zou Europa League-finalist Tottenham de afkoopclausule van vijf miljoen euro als ‘betaalbaar’ zien.

