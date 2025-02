Driessen oppert opvallende opvolger voor Farioli bij Ajax

Valentijn Driessen geeft Ajax een bijzondere suggestie voor de eventuele opvolger van Francesco Farioli in de podcast Kick-off met Valentijn Driessen. De 'chef voetbal' van De Telegraaf geeft de voorkeur aan Erik ten Hag bij een eventueel zomers vertrek van de Italiaan.

Podcast-gastheer Hein Keijser vraagt aan Ajax-watcher Mike Verweij of Farioli een optie is voor de lange termijn bij Ajax. “Hij heeft drie jaar getekend”, begint Verweij, “Ik kan me goed voorstellen dat ze na dit jaar ook met hem door willen. Aan de andere kant is Farioli ook, als je zijn cv erbij pakt, een carrièretijger. Dus die wil gewoon zo snel mogelijk naar de top. Daar ziet hij Ajax voor als tussenstap.

Er wordt besproken of een voortijdige overstap voor Farioli waarschijnlijk is. Verweij verwacht van wel: “Hij toont wel aan dat hij bij Ajax iets bijzonders neerzet en aan het overpresteren is, vergeleken met de voorgaande jaren.” De journalist concludeert: “Daar gaat belangstelling komen.” Verweij vervolgt zijn betoog met het dilemma dat Ajax voor de kiezen krijgt, als er net als voor Arne Slot bij Feyenoord een hoog bod op tafel komt: “Wordt er zo’n bedrag geboden, kun je Farioli, die Ajax echt uit de brand heeft geholpen, dan blokkeren of belemmeren in zijn verdere ontwikkeling op weg naar de top? Of zeg je van: ‘Ja, hij is zo belangrijk voor deze club, we houden hem.’ Die keuze moet de clubleiding maken.”

Opvallende suggestie

Keijser vraagt Driessen wat hij zou doen in het geval van zo’n dilemma. Driessen heeft zijn antwoord klaar: “Nou ik vraag me af of hij het Ajax-DNA heeft om Ajax te laten voetballen zoals Ajax hoort te voetballen. Daar ben ik nog steeds niet van overtuigd. Als daar een hele goede aanbieding zou komen, dan zou ik daarvoor kiezen. Dan zou ik zeggen van: ‘We gaan door met iemand die wel bewezen heeft het te kunnen.’ Bijvoorbeeld Ten Hag heeft het bewezen bij Ajax. Dan zou ik daar een voorkeur voor hebben, ja."

Een opvallende suggestie van Driessen, nadat afgelopen zondag naar buiten kwam dat Ten Hag niet geïnteresseerd zou zijn in een terugkeer op de Nederlandse velden. Dennis van Eersel van Rijnmond was te gast bij Studio Voetbal en vertelde daar: “Van Erik ten Hag kan ik al zeggen, als je een beetje informeert in zijn kringen in de Achterhoek, dat hij niet echt openstaat om weer in Nederland aan de slag te gaan. Hij wil überhaupt niet snel weer aan de slag, maar zou dat eerder in het buitenland doen dan in Nederland. ”

