Duidelijkheid over Erik ten Hag en Feyenoord

Erik ten Hag lijkt geen oren te hebben naar een functie als trainer bij Feyenoord. De voormalig succestrainer bij Ajax is werkloos na zijn ontslag bij Manchester United. Op dit moment heeft Ten Hag geen ambitie om direct weer aan de slag te gaan, weet journalist Dennis van Eersel van Rijnmond.

Van Eersel is zondagavond te gast bij Studio Voetbal en krijgt de vraag of Feyenoord zoekt naar een interim-trainer of naar iemand die het definitief gaat overnemen. “Het liefst het laatste, als je je oor te luister legt. Maar het moet dan wel iemand zijn die beschikbaar is. Als iemand nog vastzit bij een club, wordt het financieel heel lastig om die meteen los te weken. Dan kijk je naar trainers die per direct beschikbaar zijn en het ook voor een langere termijn zou willen doen."

"Het lijstje met beschikbare trainers is niet heel uitgebreid, zeker niet als je kijkt naar de Nederlandse markt. Feyenoord heeft het voor het eerst in heel veel jaren geprobeerd met een buitenlandse trainer”, zegt Van Eersel over Priske, die de eerste buitenlandse trainer was van Feyenoord sinds Gunder Bengtsson tussen 1989 en 1991. “Het is logisch dat Feyenoord het nu wat dichter bij huis gaat zoeken.”

Schreuder, Van Bommel, Ten Hag en Pusic genoemd

“Dan denk je aan namen als Dick Schreuder, die recent vrijgekomen is en bij PEC Zwolle aanvallend voetbal speelde, wat Feyenoord graag weer wil. Mark van Bommel is een veel genoemde naam, die je ook binnen de club hoort. Van Erik ten Hag kan ik al zeggen, als je een beetje informeert in zijn kringen in de Achterhoek, dat hij niet echt openstaat om weer in Nederland aan de slag te gaan. Hij wil überhaupt niet snel weer aan de slag, maar zou dat eerder in het buitenland doen dan in Nederland. Door zijn naam lijkt een streep te kunnen.”

De meest gehoorde naam is volgens Van Eersel die van Shakhtar Donetsk-trainer Marino Pusic, die fungeerde als assistent van Arne Slot bij Feyenoord. “Die zou klaarstaan. Hij is recent van management gewisseld, wat soms een teken aan de wand kan zijn. Maar het zou mij zeer verrassen als hij op korte termijn wordt gepresenteerd bij Feyenoord. Ik hoor dat hij zeker niet de nummer één kandidaat is.”

