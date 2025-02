Meteen vraagtekens bij trainerskandidaat Feyenoord: 'Hij maakt veel ruzie'

Feyenoord staat op een kruispunt, zo luidt de conclusie van de analisten bij Dit was het Weekend. De club is op zoek naar een permanente opvolger van trainer Brian Priske. Bij het programma van ESPN noemen Kenneth Perez en Karim El Ahmadi meerdere potentiële kandidaten.

“Feyenoord moet echt een goede keuze maken”, weet Perez. “ Je moet niet terug naar de periode tussen Giovanni van Bronckhorst en Arne Slot, toen Feyenoord eigenlijk zomaar wat deed”, zegt de analist over de periode waarin Jaap Stam en Dick Advocaat voor de groep stonden. “Het leek nergens op. Er was altijd chagrijn, de scouting ging op basis van ‘oh, dat ziet er wel leuk uit’… Hoe je het wendt of keert, en sommigen zijn het daar niet mee eens, de trainer is bijna de belangrijkste man binnen de organisatie.”

Volgens Perez moeten ‘voetbalmensen’ het besluit nemen bij Feyenoord. “En niet degene met de grootste mond, of een schreeuwlelijk die denkt dat hij verstand van voetbal heeft. Het moet een weloverwogen besluit zijn, dat je met voetbalmensen neemt. Je moet je afvragen: ‘Wat zoeken we als Feyenoord, wat hebben we nodig?’ Het is te makkelijk om te zeggen ‘een tweede Slot’, die vind je niet. Zoek iemand die de onrust bij het umfeld de kop in kan drukken.”

El Ahmadi tipt Oosting en Simonis

Daarna volgt de vraag wie geschikt zou zijn. El Ahmadi oppert: “Wie in Nederland het meeste in de buurt komen van hoe Slot wil voetballen, zijn Joseph Oosting (FC Twente, red.) en Paul Simonis (Go Ahead Eagles). Ik vind Simonis een heel goede trainer. Hij is onervaren, maar ik vind het wel een beetje een type-Slot.” Perez noemt een andere naam: “Tot vervelens toe noem ik Dick Schreuder, omdat ik bij PEC Zwolle zag dat hij, aanvallend gezien, een totale metamorfose teweegbracht met hetzelfde spelersmateriaal als zijn voorganger. Ik heb dat zelf met Co Adriaanse meegemaakt. Dat zijn unieke trainers.”

'Schreuder maakt veel ruzie'

Volgens presentator Milan van Dongen ‘hoor je bij elke club waar hij weggaat dat hij als een olifant door de porseleinkast gaat en veel ruzie maakt’. Perez antwoordt: “Dat is het stempel dat hij krijgt, maar het kan ook zo zijn dat hij gewoon met sterke bestuursleden moet werken die hem ondersteunen en tegengas geven. Door zijn buitenlandse avonturen is Schreuder misschien ook wat rijper geworden. Ten Hag is natuurlijk ook een goede keuze, maar hij zal het nooit doen verwacht ik.”

Wie van deze opties zou de beste optie zijn als nieuwe trainer van Feyenoord? Laden... 51.5% Joseph Oosting 26.8% Paul Simonis 21.7% Dick Schreuder 645 stemmen

