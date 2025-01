Spaans avontuur van voormalig Feyenoord-target Dick Schreuder ten einde

CD Castellón heeft per direct afscheid genomen van van Dick Schreuder, meldt de club via de officiële kanalen. De voormalig trainer van PEC Zwolle was bezig aan zijn tweede seizoen bij de Spaanse club.

Afgelopen seizoen werd Schreuder met Castellón nog kampioen van het derde niveau in Spanje, waardoor hij promoveerde naar LaLiga2. Dit seizoen vielen de resultaten tegen. Afgelopen weekend ging de ploeg met 1-2 onderuit tegen Córdoba en dat betekende alweer de vierde nederlaag op rij. Na 23 speelronden staat Castellón op een veertiende plaats met 23 punten. Daarmee staat de ploeg twee punten boven de degradatiestreep.

Artikel gaat verder onder video

Castellón geeft geen reden voor ontslag van Schreuder, maar de slechte resultaten van de laatste weken lijken hieraan ten grondslag te liggen. "We danken hem voor zijn werk tijdens zijn tijd bij de club en zullen altijd zijn inspanningen waarderen om ons vorig seizoen naar promotie te begeleiden. Wij wensen Dick veel succes bij zijn toekomstige inspanningen", schrijft de club in een statement.

LEES OOK: FC Groningen neemt ervaren speler over van Dick Schreuder

Schreuder stond sinds de zomer van 2023 aan het roer bij Castellón, dat hem overnam van PEC Zwolle. Met die ploeg promoveerde hij in 2023 naar de Eredivisie. Vorig jaar werd de broer van voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder nog in verband gebracht met Feyenoord. Eerder was Schreuder hoofdtrainer bij de amateurs van Katwijk en assistent-trainer bij Philadelphia Union, Hoffenheim en Vitesse.

Plat opvolger van Schreuder bij Castellón

Johan Plat, de voormalig assistent-trainer van Schreuder, is door Castellón aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. "Zijn visie, leiderschap en frisse blik zullen ons vooruit helpen, het team nu versterken en een solide basis creëren voor toekomstig succes", aldus de Spaanse club.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen pleit voor nieuw gezicht in Vandaag Inside: 'Ze verdient weer een kans'

Johan Derksen dient een lijst met potentiële nieuwe tafelgasten voor Vandaag Inside in.