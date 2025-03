‘Paul Simonis moet Peter Bosz opvolgen bij PSV’

Paul Simonis moet de opvolger van Peter Bosz worden bij PSV. Tenminste, dat is de mening van Aad de Mos. De 77-jarige oud-trainer denkt dat de Eindhovenaren er goed aan doen na dit seizoen afscheid te nemen van Bosz en ziet in de trainer van Go Ahead Eagles een goede opvolger. Ook Dick Schreuder noemt hij als kandidaat.

Bosz begon in de zomer van 2023 als trainer van PSV en deed dit anderhalf jaar met verve. In zijn eerste seizoen veroverde hij de Johan Cruijff Schaal ten koste van Feyenoord en liet hij de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot ook achter zich in de strijd om het kampioenschap. Het tweede seizoen van Bosz begon veelbelovend. In de winterstop had PSV een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax.

Tien wedstrijden voor het einde van de competitie ziet de wereld er heel anders uit voor PSV en Bosz. De Eindhovenaren staan tweede, met een achterstand van acht punten op Ajax. Ook is er vooralsnog geen indicatie dat de ingezette vrije val binnenkort gekeerd zal worden. Volgens De Mos is het geen verrassing dat het nu minder gaat met PSV, zo stelt hij in De 538 Ochtendshow. “Twee jaar Bosz is maximaal. Als je zijn hele curriculum bekijkt, is het twee jaar, of iets minder dan twee jaar”, beweert De Mos. Overigens heeft Bosz het bij Heracles Almelo, Vitesse en Bayer Leverkusen wel langer dan twee jaar volgehouden.

De Mos gaat er dus vanuit dat PSV na het huidige seizoen afscheid gaat nemen van Bosz. “Simonis is een kandidaat bij mij”, stelt de 77-jarige analist. “Hij is een coach die het goed doet bij Go Ahead op het moment. Zeer goed, met aanvallend voetbal.” Simonis was met Go Ahead Eagles afgelopen week nog te sterk voor PSV in de Eredivisie en in de halve finale van de KNVB Beker. “Dick Schreuder heeft ook alles om een topcoach te worden, die mag van mij ook op de lijst. Dat zijn namen die ik zie zitten. Jonge, talentvolle trainers.”

VIDEO: 'Paul Simonis is bij mij een kandidaat om Peter Bosz op te volgen bij PSV'

