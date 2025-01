Johan Derksen pleit voor nieuw gezicht in Vandaag Inside: 'Ze verdient weer een kans'

Johan Derksen heeft een lijstje met mogelijke nieuwe tafelgasten voor Vandaag Inside ingediend, zo onthult presentator Wilfred Genee in De 538 Ochtendshow. De Snor pleit er onder meer voor dat zangeres Glennis Grace (46) 'een kans verdient' aan de talkshowtafel.

Genee, Derksen en René van der Gijp genieten momenteel van een korte break maar keren op maandag 20 januari weer terug op hun vaste tijdslot in de avond. De bezetting ondergaat één belangrijke verandering: met ingang van het nieuwe jaar is Van der Gijp elke woensdag vrij. De oud-voetballer krijgt in de persoon Albert Verlinde een vaste vervanger aan tafel.

Daarnaast wordt er druk gekeken naar de andere tafelgasten, zo zegt Genee in het radioprogramma. "Er worden allemaal lijstjes gemaakt bij ons, Johan stuurt ook steeds hele lijsten in." Desgevraagd wil de presentator wel een aantal namen prijsgeven: "Hier heb ik het lijstje van Johan. Onder andere Martin Morero, Jutta Leerdam, Tina Nijkamp, Hans Spekman, Annemarie van Gaal, Sven Kockelmann, Jordi Versteegden, Alexander Pechtold, Estelle Cruijff, Lale Gül en Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad", somt Genee op alvorens een aantal politici te noemen die Derksen ook wel aan tafel zou willen. "Hij heeft echt een hele lijst", concludeert de presentator.

Vervolgens noemt Genee nog een naam die Derksen heeft geopperd: "Hij zegt ook dat hij vindt dat Glennis Grace wel een kans verdient bij ons. Hij vindt dat zij behoorlijk op de blaren heeft gezeten en wel weer een kans verdient." Niet iedereen zou het daar echter mee eens zijn: "Ik lees nou net vanochtend weer op allerlei sites dat sommige mensen dat niet vinden kunnen", aldus Genee. Grace kwam in februari 2022 in het nieuws omdat zij werd gearresteerd op verdenking van bedreiging, vernieling en geweldpleging in een Jumbo-vestiging in Amsterdam. Daarvoor werd de zangeres uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf.

