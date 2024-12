Genee heel stellig over mogelijke tafelgast: ‘Dat gaat niet gebeuren!’

Fidan Ekiz zal nooit aanschuiven bij Vandaag Inside, zo benadrukt Wilfred Genee woensdag. Wouter de Winther doet de suggestie dat de presentator over zijn ruzie met Ekiz heen moet stappen, maar dat is hij duidelijk niet van plan.

Vandaag Inside is druk bezig met meer vrouwen te gast krijgen in het programma. Nadat het eerder deze week al gevraagd is aan de gasten of ze nog suggesties hebben, begint Genee hier woensdag weer over. De Winther noemt de naam van Ekiz, waarover Genee in het verleden al heeft aangegeven dat ze er niet inkomt bij de talkshow.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Doorbraak bij Vandaag Inside: 'Genee hakt knoop door over toekomst'

Wanneer de journalist de naam van Ekiz noemt, klinkt er een harde lach van achter de coulissen. Daarmee wordt het De Winther direct duidelijk dat Genee niet van plan is de presentatrice uit te nodigen. “Dat gaat niet gebeuren!”, voegt de televisiepersoonlijkheid eraan toe. Daarbij legt hij uit dat niet alleen het interview met Ekiz hem dwarszit, maar dat ze ook achter de schermen mot hebben gehad.

LEES OOK: 'Pech voor Genee: grote Vandaag Inside-wens gaat niet in vervulling'

Ruzie Genee en Ekiz

Met het interview wordt gedoeld op de aanvaring die Genee in de zomer van 2020 had met Ekiz. De presentator schoof aan bij de talkshow Op1 en werd daar bevraagd naar de ‘zwarte pieten’-grap die Derksen had gemaakt. Genee had de grap publiekelijk afgekeurd, maar Ekiz vond dat hij zijn collega had moeten steunen, waarna het tweetal het met elkaar aan de stok kreeg. Volgens Mediacourant ging Genee destijds ook na de uitzending nog flink tekeer tegen Ekiz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weet niet wat hij hoort: Estelle Cruijff vertelt bizar verhaal over verjaardagsfeest Van der Gijp

Estelle Cruijff was voor het eerst te gast bij Vandaag Inside en dat betekende een hereniging met René van der Gijp, die ze al vele jaren kent.