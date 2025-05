Auto rijdt in op PSG-supporters: drie slachtoffers

Parijs heeft een onrustige nacht achter de rug. Na de overwinning van Paris Saint-Germain op Arsenal in de Champions League reed een auto bij de Champs-Élysées in op een groep supporters, waarbij drie mensen gewond raakten. Elders in de stad zijn 43 arrestaties verricht na opstootjes.

Een van de personen die werd aangereden, verkeert volgens Le Parisien in kritieke toestand. Ook twee anderen hebben zware verwondingen opgelopen. Het is nog niet bevestigd of de auto expres inreed op de supporters. Ook is onduidelijk of de inzittenden zijn aangehouden.

Op beelden is te zien dat een menigte de auto achtervolgt. Op andere beelden is te zien dat een auto in de brand staat; het zou gaan om dezelfde auto. Elders in de stad zijn ook meerdere auto's uitgebrand.

PSG in finale tegen Internazionale

PSG won woensdagavond met 2-1 van Arsenal, na een eerdere 0-1 overwinning in Londen. De ploeg van trainer Luis Enrique speelt op 31 mei in München de finale tegen Internazionale.