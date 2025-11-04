heeft de Golden Boy-award gewonnen. De jonge Fransman, die een fenomenaal seizoen beleefde bij Paris Saint-Germain, wist de prestigieuze prijs in de wacht te slepen na een jaar waarin hij de Ligue 1, de Coupe de France en de Champions League wist te winnen. Daarmee troeft hij onder meer af.

Doué heeft een heel indrukwekkend seizoen achter de rug met PSG. In totaal kwam hij 61 keer in actie voor de Franse topclub, waarin hij zestien keer het net wist te vinden en zestien assists gaf. Zijn optreden in de finale van de Champions League was het hoogtepunt van zijn seizoen: PSG wist met 5-0 te winnen van Internazionale en Doué was de grote man met twee goals en een assist. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de eerste Champions League-winst van PSG.

Seizoen Doué loopt nog niet als gewenst

Dit seizoen verloopt nog niet naar wens voor de twintigjarige aanvaller. Door verschillende blessures kwam Doué dit seizoen pas acht keer in actie voor PSG. Eind oktober moest hij per brancard van het veld in het uitduel bij FC Lorient (1-1). Daardoor moest hij de wedstrijd van afgelopen weekend tegen OGC Nice (1-0 winst) laten schieten en is hij er ook dinsdagavond niet bij als PSG het in eigen huis opneemt tegen Bayern München in de Champions League.

Doué troeft Hato en andere toptalenten af

Naast Doué was ook Hato genomineerd voor de Golden Boy-award. De Nederlandse linksback, die deze zomer van Ajax naar Chelsea verhuisde, greep echter naast de prijs. Ook spelers als Pau Cubarsí (Barcelona), Ethan Nwaneri (Arsenal), Warren Zaïre-Emery (PSG), Kenan Yildiz (Juventus), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) en Dean Huijsen (Real Madrid) waren kanshebbers voor de prestigieuze prijs. In het verleden wisten twee Nederlanders de prijs te winnen: in 2003 won Rafael van der Vaart de eerste editie, terwijl Matthijs de Ligt in 2018 werd verkozen tot beste talent. Vorig jaar was de prijs voor Lamine Yamal.