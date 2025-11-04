Erik ten Hag zou wel oren hebben naar een gesprek met de clubleiding van Wolverhampton Wanderers. Dat schrijft ESPN. De Nederlandse oefenmeester heeft er echter zijn bedenkingen bij of het moment van instappen wel de juiste is.

Onde meer de Daily Mirror bracht maandag naar buiten dat Ten Hag in beeld is als opvolger van Vitor Pereira bij Wolverhampton Wanderers. De Portugees werd zondag na de 3-0 nederlaag op bezoek bij Fulham op straat gezet wegens tegenvallende resultaten. De Wolves staan momenteel op een laatste plaats in de Premier League met slechts twee punten uit tien wedstrijden.

Ten Hag ging afgelopen zomer aan de slag bij het Duitse Bayer Leverkusen nadat hij in oktober 2024 werd ontslagen bij Manchester United. Lang hield de Nederlander het niet vol in het westen van Duitsland; na drie officiële duels werd hij op straat gezet. Sinds zijn vertrek uit de BayArena is de naam van Ten Hag al meermaals gevallen als mogelijke opvolger van John Heitinga bij Ajax, maar de Amsterdammers houden vooralsnog vertrouwen in hun trainer.

Nu lonkt voor Ten Hag een terugkeer in de Premier League. Volgens ESPN zou de Haaksbergenaar 'wel oren' hebben naar een gesprek met de clubleiding van Wolves over een mogelijk dienstverband. "Hij heeft echter wél zijn bedenkingen bij het aannemen van een nieuwe klus tijdens een seizoen", klinkt het. "Ten Hag wil graag terugkeren op de Engelse velden en beseft zich, mede door zijn periode bij Manchester United, dat dergelijke kansen zich niet wekelijks voordoen."

Meer kandidaten in beeld