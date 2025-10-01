Zaakwaarnemer Ten Hag witheet op Bayer Leverkusen: 'Hier is echt karaktermoord gepleegd'

Kees Vos, zaakwaarnemer van Erik ten Hag, stelt dat Bayer Leverkusen 'karaktermoord' heeft gepleegd op de Nederlandse oefenmeester. De belangenbehartiger van de 55-jarige Haaksbergenaar noemt het ontslag 'next level' en is niet te spreken over hoe Ten Hag is neergezet in de Duitse media.

Ten Hag werd dit seizoen al zeer vroeg (begin september) op straat gezet door Bayer Leverkusen. De Nederlandse coach begon zijn tijdperk bij Die Werkself nog wel met een overwinning in de eerste ronde van de DFB-Pokal tegen SG Sonnenhof Großaspach (0-4), maar een nederlaag tegen Hoffenheim (1-2) en een gelijkspel tegen Werder Bremen (3-3) werden Ten Hag fataal.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk is gebleken dat de clubleiding de beslissing over het ontslag van Ten Hag al voor het duel met Werder Bremen had genomen. "Hij wordt in de Duitse pers in de dagen na zijn vertrek weggezet als een beginneling die geen training kan geven, geen band ontwikkelt met zijn staf en zelfs geen wedstrijdbespreking kan houden", schetst de Volkskrant.

De uitlatingen berusten volgens Vos niet op de waarheid. "Wie deze wereld kent, weet dat dat niet zo is", reageert hij tegenover de krant. "Dit is zo ver van de waarheid dat het kolderiek is. Dit ontslag was next level. Hier is echt karaktermoord gepleegd. De strontkar is over Erik uitgegooid. Dat heb ik Simon Rolfes (sportief directeur van Bayer Leverkusen, red.) ook laten weten."

Ten Hag liet in een statement via zijn management SEG weten totaal verrast te zijn door het ontslag bij Leverkusen. Bovendien stelde de oefenmeester dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen bij de club uit de Bundesliga. "Ja, hij heeft een knauw gekregen en de frustratie is groot", aldus Vos over de totale mismatch. Zo was Ten Hag nooit de droomkandidaat, maar uiteindelijk misschien wel de tweede of derde keurs.

Daarnaast was de oefenmeester het niet eens met alle uitgaande transfers. Volgens Vos is de start van Ten Hag dan ook nooit ideaal geweest, mede omdat hij vanaf begin af aan de onvrede voelde bij algemeen directeur Fernando Carro. Vos: ‘In gesprekken was ons steeds voorgespiegeld dat er maximaal drie topspelers zouden vertrekken. Het waren er veel meer", blikt Vos terug. "In die eerste weken was al verwijdering te zien. Het boterde niet. Het contact was te hard, te zakelijk."

Verhalen over SEG 'volstrekte onzin'

Daarnaast verschenen er in de Duitse pers verhalen over het feit dat makelaarskantoor SEG zich zou bemoeien met diverse contractbesprekingen. Het bureau zou op die manier een graantje mee willen pikken door spelers uit de eigen staf naar voren te schuiven. 'Volstrekte onzin' volgens Vos. "We hadden een heel drukke transferzomer. Van onze spelers heeft alleen Mark Flekken een transfer naar Leverkusen gemaakt, maar die was al rond voordat Erik tekende. En ze wilden Nico O’Reilly van Manchester City. Over hem hebben we gesproken, maar daar zaten veel clubs achteraan", besluit Vos over de middenvelder die uiteindelijk bij The Citizens bleef.