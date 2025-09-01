Live voetbal

Erik ten Hag reageert geschokt op ontslag

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag
Dominic Mostert
1 september 2025, 19:25

Erik ten Hag is verrast door zijn bliksemontslag bij Bayer Leverkusen. Al na twee Bundesliga-wedstrijden, waarin Ten Hag één punt pakte, besloot die Werkself de samenwerking te beëindigen. Het is daarmee het snelste ontslag ooit na de start van een Bundesliga-seizoen.

“De beslissing van het management van Bayer Leverkusen om mij vanmorgen op non-actief te zetten, kwam als een complete verrassing”, zegt de Nederlandse oefenmeester via zijn managementkantoor SEG. “Na slechts twee competitiewedstrijden afscheid nemen van een coach is ongekend.”

Ten Hag had graag meer tijd gehad om Leverkusen naar zijn hand te zetten. “Deze zomer verlieten veel sleutelspelers, die onderdeel waren van eerdere successen, de selectie. Een nieuw, hecht team opbouwen is een zorgvuldig proces dat zowel tijd als vertrouwen vereist. Een nieuwe coach verdient de ruimte om zijn visie door te voeren, de standaarden neer te zetten, de selectie te vormen en zijn stempel te drukken op de speelstijl.”

“Ik begon aan deze baan met volle overtuiging en energie, maar helaas was het management niet bereid mij de tijd en het vertrouwen te geven die ik nodig had, wat ik ten zeerste betreur”, vervolt Ten Hag. “Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie was gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Gedurende mijn loopbaan heb ik ieder seizoen kunnen afmaken, en dat heeft telkens geleid tot succes. Clubs die mij hun vertrouwen gaven, zijn daarvoor beloond met successen en prijzen.”

Hij eindigt met een boodschap aan de fans en zijn collega’s. “Tot slot wil ik de supporters van Bayer Leverkusen bedanken voor hun warmte en passie, en ik wens de selectie en staf veel succes voor de rest van het seizoen.” Assistent-trainer Rogier Meijer neemt voorlopig de honneurs waar. Naar verluidt was het gedrag van Ten Hag een belangrijke reden voor zijn ontslag.

6 reacties
Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hahaha ja tuurlijk komt het als een verrassing.. hij was natuurlijk zo goed bezig😂. Ten Hag ist wie das Trojanische Pferd, er kommt als Hoffnung und endet als Zerstörung.

Ajeto!
535 Reacties
1.071 Dagen lid
3.745 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend, het was een proces, hij zat midden in het proces, een proces wat net in gang was gezet en het proces was nog lang niet voltooid

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Xabi Alonso liet een meesterwerk achter. Ten Hag verpestte het in twee wedstrijden.

jurgen😎
1.835 Reacties
1.071 Dagen lid
13.492 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ome barend xabi alonso is inderdaad next level

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 Dan begrijpt iedereen dat je na 2 wedstrijden ten Hag wel genoeg hebt gezien. Zwei Spiele, ein Punkt. Zeit für den Ausgang.

RobindaRobot
58 Reacties
713 Dagen lid
645 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pfff als alle je sterspelers op het laatste moment vertrekken kan je toch niet meteen op het niveau van vorig seizoen zitten? Ik ben geen Ten Hag dan maar dit gaat echt nergens over.

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

