Erik ten Hag reageert geschokt op ontslag

Erik ten Hag is verrast door zijn bliksemontslag bij Bayer Leverkusen. Al na twee Bundesliga-wedstrijden, waarin Ten Hag één punt pakte, besloot die Werkself de samenwerking te beëindigen. Het is daarmee het snelste ontslag ooit na de start van een Bundesliga-seizoen.

“De beslissing van het management van Bayer Leverkusen om mij vanmorgen op non-actief te zetten, kwam als een complete verrassing”, zegt de Nederlandse oefenmeester via zijn managementkantoor SEG. “Na slechts twee competitiewedstrijden afscheid nemen van een coach is ongekend.”

Ten Hag had graag meer tijd gehad om Leverkusen naar zijn hand te zetten. “Deze zomer verlieten veel sleutelspelers, die onderdeel waren van eerdere successen, de selectie. Een nieuw, hecht team opbouwen is een zorgvuldig proces dat zowel tijd als vertrouwen vereist. Een nieuwe coach verdient de ruimte om zijn visie door te voeren, de standaarden neer te zetten, de selectie te vormen en zijn stempel te drukken op de speelstijl.”

“Ik begon aan deze baan met volle overtuiging en energie, maar helaas was het management niet bereid mij de tijd en het vertrouwen te geven die ik nodig had, wat ik ten zeerste betreur”, vervolt Ten Hag. “Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie was gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Gedurende mijn loopbaan heb ik ieder seizoen kunnen afmaken, en dat heeft telkens geleid tot succes. Clubs die mij hun vertrouwen gaven, zijn daarvoor beloond met successen en prijzen.”

Hij eindigt met een boodschap aan de fans en zijn collega’s. “Tot slot wil ik de supporters van Bayer Leverkusen bedanken voor hun warmte en passie, en ik wens de selectie en staf veel succes voor de rest van het seizoen.” Assistent-trainer Rogier Meijer neemt voorlopig de honneurs waar. Naar verluidt was het gedrag van Ten Hag een belangrijke reden voor zijn ontslag.