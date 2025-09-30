Tillman spreekt zich eerlijk uit over afscheid van Ten Hag

was compleet verrast door het ontslag van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen, zo vertelt hij bij Rondo. De Nederlandse trainer werd begin dit seizoen na drie officiële duels op straat gezet door de Duitse topclub.

Ten Hag werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen. De Nederlander wist zijn eerste officiële duel, in de DFB-Pokal tegen vierdeklasser Sonnenhof, te winnen, maar daarna vielen de resultaten tegen. In eigen huis werd de eerste competitiewedstrijd met 1-2 verloren van Hoffenheim, waarna in de tweede wedstrijd een 1-3 voorsprong tegen een tiental van Werder Bremen werd weggegeven: 3-3.

Twee dagen na dat duel werd Ten Hag op straat gezet. Niet alleen de slechte resultaten en het matige spel, maar ook het gedrag van de Nederlander was hier een aanleiding voor. Ten Hag verspeelde zijn krediet door publieke eisen te stellen aan het transferbeleid van Leverkusen. Verder kwam hij qua kwaliteiten absoluut niet in de buurt van Alonso.

Bij Rondo krijgt Tillman, die deze zomer de stap van PSV naar Leverkusen maakte, de vraag hoe hij tegen het vertrek van Ten Hag aankijkt. “Dat was een verrassing voor iedereen”, begint de Amerikaan. “We hebben niet gespeeld zoals we wilden spelen en we wonnen de eerste twee wedstrijden niet, maar ons is verteld dat het niet alleen om de resultaten ging. Ook om wat er buiten het veld is gebeurd”, legt de middenvelder uit. Daarmee sluit Tillman zich aan bij Ernest Poku, die ook al aangaf verbaasd te zijn door het ontslag van Ten Hag.

