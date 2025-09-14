Live voetbal 11

Pijnlijk: Mark Flekken geeft Erik ten Hag een trap na

Mark Flekken / Erik ten Hag
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 17:27   Bijgewerkt: 17:45

Mark Flekken heeft zijn licht laten schijnen op de trainerswissel bij Bayer Leverkusen. Kasper Hjulmand nam het stokje onlangs over van Erik ten Hag en de Deense coach begon direct met een overwinning. Flekken ziet dat hij het beter voor elkaar heeft dan Ten Hag.

Volgens de Limburgse doelman, die deze zomer de overstap maakte van Brentford naar Bayer Leverkusen, heeft Hjulmand voor duidelijk gezorgd bij de Duitse club: "De basisdingen ontbraken in de eerste twee wedstrijden. En dat zie je terug in de energie op het veld. Er was nu een duidelijk verschil", zegt de doelman in gesprek met Kicker.

Artikel gaat verder onder video

Flekken vervolgt: "Kasper Hjulmand heeft een paar prioriteiten gesteld die voor hem heel belangrijk zijn als basis. Als je naar de wedstrijd kijkt, zou ik zeggen dat we die eigenlijk heel goed hebben uitgevoerd."

Dat de basisdingen ontbraken bij Bayer Leverkusen na een hele voorbereiding onder leiding van Erik ten Hag, mag opvallend genoemd worden. Flekken zal met zijn uitspraken niet bedoeld hebben om Erik ten Hag een trap na te geven, maar positief zijn de uitspraken van de Nederlandse doelman niet voor de status van de oud-trainer van Ajax.

➡️ Meer Erik ten Hag nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Bliksemvertrek voor Heitinga? ‘Ik hoop dat hij snel resultaat haalt, anders…’

  • Gisteren, 15:43
  • Gisteren, 15:43
Erik ten Hag

Leverkusen stuurt week na Ten Hag nóg een Nederlander de laan uit

  • di 9 september, 17:16
  • 9 sep. 17:16
Erik ten Hag

Leverkusen kondigt week na ontslag opvolger Ten Hag aan

  • ma 8 september, 15:13
  • 8 sep. 15:13
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je die Ten Hag toch ziet walg je toch al van die vent. Goed dat hij nog een flinke trap na krijgt verdiend ie ook. Hahaha

Arena
681 Reacties
34 Dagen lid
1.887 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Weer zo iemand die achteraf via de media vanalles over iemand gaat roepen. Stijloos en laf. Zeg die man dat dan in zijn gezicht joh. Ik vind het beschamend gedrag. Zesdeklasmentaliteit. Ten Hag zelf is wat dat betreft wel wat netter. Die heeft zich nergens over uitgelaten. Daar heb ik respect voor.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kijk hem eens happen jongens 😂!

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij United waren zowel spelers als mensen binnen de club niet tevreden over hem, ook nu in Duitsland kwamen er klachten vanuit de club over zijn handelen en professionaliteit. Nu beginnen er dus zelfs spelers te melden dat hij als trainer de basis niet goed krijgt. Als zoveel mensen dit aangeven over hem, dan zit er natuurlijk een kern van waarheid in. Toch wel zorgwekkend. Zijn grote successen kwamen vooral door de spelersgroep, maar wanneer hij als trainer echt zijn invloed moet laten zien, blijft hij mislukken. Wellicht beter om ergens weer als assistent aan de slag te gaan. Terug naar de basis. Want die staat blijkbaar niet goed bij hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je die Ten Hag toch ziet walg je toch al van die vent. Goed dat hij nog een flinke trap na krijgt verdiend ie ook. Hahaha

Arena
681 Reacties
34 Dagen lid
1.887 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Weer zo iemand die achteraf via de media vanalles over iemand gaat roepen. Stijloos en laf. Zeg die man dat dan in zijn gezicht joh. Ik vind het beschamend gedrag. Zesdeklasmentaliteit. Ten Hag zelf is wat dat betreft wel wat netter. Die heeft zich nergens over uitgelaten. Daar heb ik respect voor.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kijk hem eens happen jongens 😂!

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij United waren zowel spelers als mensen binnen de club niet tevreden over hem, ook nu in Duitsland kwamen er klachten vanuit de club over zijn handelen en professionaliteit. Nu beginnen er dus zelfs spelers te melden dat hij als trainer de basis niet goed krijgt. Als zoveel mensen dit aangeven over hem, dan zit er natuurlijk een kern van waarheid in. Toch wel zorgwekkend. Zijn grote successen kwamen vooral door de spelersgroep, maar wanneer hij als trainer echt zijn invloed moet laten zien, blijft hij mislukken. Wellicht beter om ergens weer als assistent aan de slag te gaan. Terug naar de basis. Want die staat blijkbaar niet goed bij hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leverkusen - Frankfurt

Bayer Leverkusen
3 - 1
Eintracht Frankfurt
Gespeeld op 12 sep. 2025
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
7
Wolfsburg
3
2
5
8
St. Pauli
2
2
4
9
Leverkusen
3
1
4
10
Augsburg
2
1
3
11
Stuttgart
3
-2
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel