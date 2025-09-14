Pijnlijk: Mark Flekken geeft Erik ten Hag een trap na

Mark Flekken heeft zijn licht laten schijnen op de trainerswissel bij Bayer Leverkusen. Kasper Hjulmand nam het stokje onlangs over van Erik ten Hag en de Deense coach begon direct met een overwinning. Flekken ziet dat hij het beter voor elkaar heeft dan Ten Hag.
Volgens de Limburgse doelman, die deze zomer de overstap maakte van Brentford naar Bayer Leverkusen, heeft Hjulmand voor duidelijk gezorgd bij de Duitse club: "De basisdingen ontbraken in de eerste twee wedstrijden. En dat zie je terug in de energie op het veld. Er was nu een duidelijk verschil", zegt de doelman in gesprek met Kicker.
Flekken vervolgt: "Kasper Hjulmand heeft een paar prioriteiten gesteld die voor hem heel belangrijk zijn als basis. Als je naar de wedstrijd kijkt, zou ik zeggen dat we die eigenlijk heel goed hebben uitgevoerd."
Dat de basisdingen ontbraken bij Bayer Leverkusen na een hele voorbereiding onder leiding van Erik ten Hag, mag opvallend genoemd worden. Flekken zal met zijn uitspraken niet bedoeld hebben om Erik ten Hag een trap na te geven, maar positief zijn de uitspraken van de Nederlandse doelman niet voor de status van de oud-trainer van Ajax.
Weer zo iemand die achteraf via de media vanalles over iemand gaat roepen. Stijloos en laf. Zeg die man dat dan in zijn gezicht joh. Ik vind het beschamend gedrag. Zesdeklasmentaliteit. Ten Hag zelf is wat dat betreft wel wat netter. Die heeft zich nergens over uitgelaten. Daar heb ik respect voor.
Bij United waren zowel spelers als mensen binnen de club niet tevreden over hem, ook nu in Duitsland kwamen er klachten vanuit de club over zijn handelen en professionaliteit. Nu beginnen er dus zelfs spelers te melden dat hij als trainer de basis niet goed krijgt. Als zoveel mensen dit aangeven over hem, dan zit er natuurlijk een kern van waarheid in. Toch wel zorgwekkend. Zijn grote successen kwamen vooral door de spelersgroep, maar wanneer hij als trainer echt zijn invloed moet laten zien, blijft hij mislukken. Wellicht beter om ergens weer als assistent aan de slag te gaan. Terug naar de basis. Want die staat blijkbaar niet goed bij hem.
