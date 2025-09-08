Live voetbal 4

Ernest Poku valt volledig stil na vraag over Erik ten Hag

Ernest Poku van Bayer Leverkusen
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
8 september 2025, 14:09

Ernest Poku is in gesprek met ESPN nogmaals ingegaan op het ontslag van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen. De buitenspeler kreeg daarbij de vraag of hij de keuze van de club terecht vindt. Na een oorverdovende stilte zucht Poku diep en besluit hij geen antwoord te geven op de vraag.

Ten Hag werd vorige week ontslagen door Bayer Leverkusen. De Nederlander hield het slechts twee maanden vol in het westen van Duitsland. Waar sportief directeur Simon Rolfes stelde dat Ten Hag het vertrouwen van de directie en de spelersgroep was verloren, ging Poku hier in gesprek met Voetbal International afgelopen week tegenin.

Maandag verschijnt de jeugdinternational voor de camera van ESPN, waar hij weer de nodige vragen over het vertrek van Ten Hag krijgt. Zo herhaalt hij dat niemand had verwacht dat de trainer alweer zo snel zou vertrekken uit Duitsland. “Nu is het aan mij om me gewoon te laten zien bij de volgende trainer die gaat komen.”

Heeft Poku begrip voor de keuze van de club? Als de aanvaller die vraag krijgt, blijft hij enkele seconden stil. Na een diepe zucht weet de voormalig AZ’er de vraag te pareren. “Uiteindelijk is die keuze niet aan mij, die keuze is aan de club. Het maakt dus niet uit hoe ik erover denk.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Arena
537 Reacties
28 Dagen lid
1.591 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima reactie. Jezelf op de vlakte houden en niets zeggen over een ontslagen trainer. Dus geen vingertje wijzen achteraf of iemand afkammen. Netjes van die jongen.

