Vernietigende reconstructie periode-Ten Hag in Leverkusen: 'Niemand wist wat hij moest doen'

Erik ten Hag slaagde er in zijn ultrakorte dienstverband bij Bayer Leverkusen niet in om een connectie op te bouwen met wie dan ook binnen de club, zo schrijft Sport BILD in een uitgebreide reconstructie. Zelfs met de Nederlandse assistenten die hij naar de Bundesliga-topclub haalde, Rogier Meijer en Andries Ulderink, zou Ten Hag geen goede verstandhouding hebben gehad.

Ten Hag ging in juli aan de slag in Leverkusen, waar hij de uiterst populaire Xabi Alonso opvolgde die op zijn beurt naar Real Madrid was vertrokken. De start van de competitie verliep echter desastreus: na een 1-2 thuisnederlaag tegen Hoffenheim op de openingsdag slaagde het Leverkusen van Ten Hag er niet in om een 1-3 voorsprong tegen tien man van Werder Bremen vast te houden (3-3). Afgelopen maandag, twee dagen na het echec in Bremen, viel het doek en zette Leverkusen Ten Hag per direct op straat. Een unicum: in de geschiedenis van de Bundesliga kwam het nog niet eerder voor dat een trainer zó snel werd ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

Sport BILD schrijft dat Ten Hag al snel na zijn aanstelling kwaad bloed zette bij de clubleiding door publiekelijk versterkingen te eisen én zich uit te spreken tegen het vertrek van aanvoerder Granit Xhaka naar Sunderland - ondanks het feit dat hij daar intern akkoord voor zou hebben gegeven. "Zijn relaties binnen de kleedkamer waren eveneens gespannen", tekent de krant op. "De ondersteunende staf, fysiotherapeuten, doctoren, voedingsexperts, de teamorganisatie, zijn eigen nieuwe staf - hij kon met niemand connecten. Van de ervaren trainer werd verwacht dat hij een verenigende kracht zou zijn. Dat was hij niet. Er was geen leiderschap en geen richting."

Ook bij zijn spelersgroep verloor Ten Hag razendsnel het vertrouwen, zo blijkt. "Hij zag er zelfs vanaf om een oppeppende speech te houden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hoffenheim, tot grote verrassing van iedereen." Daarnaast ontbrak het volgens de krant volkomen aan een tactisch plan. "Niemand wist wat hij moest doen, zelfs niet bij een 1-3 voorsprong tegen Werder. Er waren individuele acties, maar er lag geen wedstrijdplan."

Opvolging Ten Hag

Kicker meldt ondertussen dat Bayer Leverkusen de opvolger voor Ten Hag uiterlijk volgende week dinsdag binnen hoopt te hebben. Mocht dat niet lukken, dan is het waarschijnlijk dat Meijer en Ulderink als eindverantwoordelijke in de dug-out zullen plaatsnemen als Die Werkself het vrijdag opnemen tegen Eintracht Frankfurt. Volgens het tijdschrift moet de nieuwe trainer aan een aantal eisen voldoen. Zo zoekt Leverkusen een trainer die kiest voor het 3-4-2-1-systeem waarmee Alonso furore maakte en moet de opvolger van Ten Hag daarnaast bij voorkeur ervaring hebben in de Bundesliga. In de media circuleren verschillende kandidaten, waaronder Ange Postecoglou, Roger Schmidt en Real Madrid-icoon Raúl. Volgens Kicker is de naam van de favoriet om Ten Hag op te volgen echter nog niet gevallen, maar het tijdschrift onthult niet om wie het gaat.