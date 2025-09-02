BILD onthult royale ontslagvergoeding Ten Hag

Erik ten Hag heeft een ontslagvergoeding van zo’n vijf miljoen euro ontvangen, zo weet BILD. De Nederlander heeft daarnaast ongeveer een miljoen euro aan salaris ontvangen in zijn eerste twee maanden bij de club. Daarmee heeft Leverkusen zo’n 100.000 euro per gewerkte dag betaald voor de diensten van Ten Hag.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld als opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Xabi Alonso. De oefenmeester is in totaal twee maanden in dienst geweest bij de kampioen van 2024 en werd maandag na drie officiële duels op straat gezet. In zijn eerste wedstrijd wist de Nederlander in de DFB-Pokal te winnen bij Sonnenhof Großaspach (0-4), maar in de competitie volgden teleurstellende resultaten tegen Hoffenheim (1-2 nederlaag) en een tiental van Werder Bremen (3-3).

Artikel gaat verder onder video

Dat Ten Hag al na drie duels werd ontslagen, had niet enkel te maken met de matige resultaten. De Nederlander zou namelijk in alles tekortschieten vergeleken met zijn voorganger en zich onmogelijk hebben gemaakt door publiekelijk eisen te stellen aan het transferbeleid.

Hoewel het ontslag voor Ten Hag erg pijnlijk is, wordt hij hier wel royaal voor gecompenseerd. De trainer had namelijk een contractueel vastgelegde ontslagvergoeding in zijn contract tot medio 2027 staan. Volgens BILD heeft Ten Hag een bedrag van vijf miljoen euro meegekregen. Samen met zijn loon van een miljoen euro voor de eerste twee maanden, heeft Leverkusen een som van zes miljoen euro aan Ten Hag uitgekeerd. Dat komt neer op zo’n 100.000 euro per gewerkte dag. “Een kostbaar misverstand”, schrijft de krant.