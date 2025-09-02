Live voetbal

BILD onthult royale ontslagvergoeding Ten Hag

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 september 2025, 15:33

Erik ten Hag heeft een ontslagvergoeding van zo’n vijf miljoen euro ontvangen, zo weet BILD. De Nederlander heeft daarnaast ongeveer een miljoen euro aan salaris ontvangen in zijn eerste twee maanden bij de club. Daarmee heeft Leverkusen zo’n 100.000 euro per gewerkte dag betaald voor de diensten van Ten Hag.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld als opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Xabi Alonso. De oefenmeester is in totaal twee maanden in dienst geweest bij de kampioen van 2024 en werd maandag na drie officiële duels op straat gezet. In zijn eerste wedstrijd wist de Nederlander in de DFB-Pokal te winnen bij Sonnenhof Großaspach (0-4), maar in de competitie volgden teleurstellende resultaten tegen Hoffenheim (1-2 nederlaag) en een tiental van Werder Bremen (3-3).

Dat Ten Hag al na drie duels werd ontslagen, had niet enkel te maken met de matige resultaten. De Nederlander zou namelijk in alles tekortschieten vergeleken met zijn voorganger en zich onmogelijk hebben gemaakt door publiekelijk eisen te stellen aan het transferbeleid.

Hoewel het ontslag voor Ten Hag erg pijnlijk is, wordt hij hier wel royaal voor gecompenseerd. De trainer had namelijk een contractueel vastgelegde ontslagvergoeding in zijn contract tot medio 2027 staan. Volgens BILD heeft Ten Hag een bedrag van vijf miljoen euro meegekregen. Samen met zijn loon van een miljoen euro voor de eerste twee maanden, heeft Leverkusen een som van zes miljoen euro aan Ten Hag uitgekeerd. Dat komt neer op zo’n 100.000 euro per gewerkte dag. “Een kostbaar misverstand”, schrijft de krant.

Erik ten Hag reageert geschokt op ontslag

Erik ten Hag reageert geschokt op ontslag

Valentijn Driessen met Ajax-logo

Driessen pleit voor harde ingreep bij Ajax: ‘Dit gaat niet goed komen, dat voel je aan alles’

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag

‘Gedrag Ten Hag belangrijke reden voor ontslag bij Leverkusen’

Arena
382 Reacties
22 Dagen lid
1.281 Likes
Arena
avatar

Ontslagen zonder een serieuze kans te hebben gekregen en dan weglopen met 5 m. Ja dan ben je toch degene die het laatst lacht.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
519 Reacties
35 Dagen lid
1.642 Likes
Voetbalhoofdstad
avatar

mourinho heeft er een serieuze concurrent bij. Maar bizar dat hij al zo snel ontslagen is door de club. Dan mag Leverkusen ook flink lappen.

ERIMIR
3.371 Reacties
422 Dagen lid
37.466 Likes
ERIMIR
avatar

Als een club een trainer na aanstelling al na 2 wedstrijden ontslaat is, kom je als club ook niet geloofwaardig over. Afgezien van de riante ontslagvergoeding kun je je de vraag stellen welke trainer in zo'n slangenkuil nog zou willen instappen.

Ome Barend
125 Reacties
2 Dagen lid
187 Likes
Ome Barend
avatar

Ja het laatst lachen maar ondertussen neemt geen enkele club in het buitenland je meer serieus. Je kan je geld ook verdienen door wel te presteren.. dat is uiteindelijk wat je wilt. Heeft natuurlijk in Amsterdam ook al aardig zijn zakken gevuld. Die staan niet voor niks in het rood.

Vrij Dag
60 Reacties
471 Dagen lid
164 Likes
Vrij Dag
avatar

Deze club gaat problemen krijgen om een goede trainer te vinden. Ten hag daarentegen blijft gewild en als je ziet hoe het met Man United nu gaat wordt hij waarschijnlijk nog meer gewaardeerd

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

