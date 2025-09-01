‘Gedrag Ten Hag belangrijke reden voor ontslag bij Leverkusen’

Het gedrag van Erik ten Hag heeft ervoor gezorgd dat Bayer Leverkusen hem na twee competitieduels op straat heeft gezet, zo weet Kicker. De Nederlandse trainer deelde publiekelijk eisen over transferzaken, wat compleet verkeerd viel bij de clubleiding.

Ten Hag werd maandag door Bayer Leverkusen na twee competitieduels ontslagen. De Nederlander stond sinds deze zomer aan het roer in de BayArena, maar heeft niet de tijd gekregen om de slechte seizoenstart om te draaien. In de openingswedstrijd werd thuis met 1-2 verloren van Hoffenheim en de ploeg van Ten Hag gaf afgelopen weekend een 1-3 voorsprong tegen tien man van Werder Bremen uit handen: 3-3.

“De Bundesliga-club trok de consequenties over een samenwerking die op meerdere vlakken tot problemen had geleid”, zo stelt Kicker na het ontslag van de Nederlandse trainer. Niet alleen de resultaten leidden tot teleurstelling bij de clubleiding. “Vooral de manier waarop Leverkusen speelde, riep grote vraagtekens en evenzeer ernstige twijfels op bij de directie van Bayer.” Daar kwam de houding van Ten Hag buiten wedstrijden om ook nog bovenop. “Ook het gedrag van de coach, die veel krediet verspeelde door publieke eisen over transferkwesties, droeg bij aan zijn ontslag.”

Het meest pijnlijke voor de voormalig trainer van Ajax en Manchester United, is de vergelijking met zijn voorganger Xabi Alonso. “Dit, samen met het feit dat hij niet in de buurt kwam van zijn succesvolle voorganger Xabi Alonso qua communicatie, wedstrijdvoorbereiding, coaching tijdens het duel en tactische inhoud, maar juist voor een cultuurshock zorgde, maakte verdere samenwerking vanuit het oogpunt van de club onmogelijk, omdat er een gebrek aan perspectief op succes was.”