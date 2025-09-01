‘Gedrag Ten Hag belangrijke reden voor ontslag bij Leverkusen’

Het gedrag van Erik ten Hag heeft ervoor gezorgd dat Bayer Leverkusen hem na twee competitieduels op straat heeft gezet, zo weet Kicker. De Nederlandse trainer deelde publiekelijk eisen over transferzaken, wat compleet verkeerd viel bij de clubleiding.
Ten Hag werd maandag door Bayer Leverkusen na twee competitieduels ontslagen. De Nederlander stond sinds deze zomer aan het roer in de BayArena, maar heeft niet de tijd gekregen om de slechte seizoenstart om te draaien. In de openingswedstrijd werd thuis met 1-2 verloren van Hoffenheim en de ploeg van Ten Hag gaf afgelopen weekend een 1-3 voorsprong tegen tien man van Werder Bremen uit handen: 3-3.
“De Bundesliga-club trok de consequenties over een samenwerking die op meerdere vlakken tot problemen had geleid”, zo stelt Kicker na het ontslag van de Nederlandse trainer. Niet alleen de resultaten leidden tot teleurstelling bij de clubleiding. “Vooral de manier waarop Leverkusen speelde, riep grote vraagtekens en evenzeer ernstige twijfels op bij de directie van Bayer.” Daar kwam de houding van Ten Hag buiten wedstrijden om ook nog bovenop. “Ook het gedrag van de coach, die veel krediet verspeelde door publieke eisen over transferkwesties, droeg bij aan zijn ontslag.”
Het meest pijnlijke voor de voormalig trainer van Ajax en Manchester United, is de vergelijking met zijn voorganger Xabi Alonso. “Dit, samen met het feit dat hij niet in de buurt kwam van zijn succesvolle voorganger Xabi Alonso qua communicatie, wedstrijdvoorbereiding, coaching tijdens het duel en tactische inhoud, maar juist voor een cultuurshock zorgde, maakte verdere samenwerking vanuit het oogpunt van de club onmogelijk, omdat er een gebrek aan perspectief op succes was.”
@0laf en dan eigenlijk niet als argument voor ontslag. En dan wel, maar steek dan je hand in eigen boezem. Ze wisten het en namen hen toch aan als coach.
@arena Mijn gebla? Ik vind het achterlijk dat hij op korte termijn is ontslagen.
Excuses.. ik snap niet altijd hoe hier gereageerd wordt. En we zijn het eens.
@Arena oh ja nu klopt er natuurlijk weer niks van 😂. Geweldig hoe bij jou weer eens flink de mond is gesnoerd. De gehele zomer op het zolderkamertje onzin verkondigen daar is zelfs een voetbalgerelateerde Story niks bij 🤣😂😂🤣! Ook die mogen een mening hebben dan moet je niet zo wauwelen als het je niet aanstaat.
