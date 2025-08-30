Duitse media: Ten Hag heeft duidelijke boodschap voor Feyenoorder Timber

Door de transfer van naar Bayer Leverkusen kan een streep, weet het Duitse Kicker. Er zal niet meer aan de middenvelder van Feyenoord worden getrokken, nu West Ham United geen interesse in Aleix Garcia meer lijkt te hebben.

Leverkusen was een van de gegadigden om Timber deze zomer over te nemen van Feyenoord. De tweelingbroer van Jurriën (Arsenal) wil de Rotterdammers verlaten, maar door deze ontwikkelingen lijkt dat nu een lastig verhaal te gaan worden. De Europese transfermarkt sluit namelijk op 1 september.

West Ham zag in Garcia een interessante versterking voor het middenveld, waar onder andere Edson Álvarez is vertrokken. Als Garcia daadwerkelijk de overstap zou maken naar Londen, zou Timber mogelijk de aangewezen man zijn om de Spanjaard te vervangen. Nu West Ham geen werk meer maakt van Garcia, is de kans op een overstap van Timber naar Leverkusen ook enorm geslonken volgens Kicker.

Leverkusen deed al een bod voor Timber, maar die aanbieding was 'veel te laag'. "Als er geen verdedigende middenvelders bij Bayer vertrekken, zal Timber ook niet komen", is Kicker duidelijk. Bij de Duitse ploeg is Erik ten Hag trainer, die vorig weekend ongelukkig begon. De thuiswedstrijd tegen Hoffenheim en daarmee het eerste duel van het Bundesliga-seizoen werd met 1-2 verloren. Na een transferzomer waarin Ten Hag veel (creatieve) belangrijke spelers zag vertrekken, zal de oefenmeester een nieuw geheel moeten smeden.