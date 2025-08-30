Live voetbal 10

Duitse media: Ten Hag heeft duidelijke boodschap voor Feyenoorder Timber

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
9 reacties
Mingus Niesten
30 augustus 2025, 15:35

Door de transfer van Quinten Timber naar Bayer Leverkusen kan een streep, weet het Duitse Kicker. Er zal niet meer aan de middenvelder van Feyenoord worden getrokken, nu West Ham United geen interesse in Aleix Garcia meer lijkt te hebben.

Leverkusen was een van de gegadigden om Timber deze zomer over te nemen van Feyenoord. De tweelingbroer van Jurriën (Arsenal) wil de Rotterdammers verlaten, maar door deze ontwikkelingen lijkt dat nu een lastig verhaal te gaan worden. De Europese transfermarkt sluit namelijk op 1 september.

Artikel gaat verder onder video

West Ham zag in Garcia een interessante versterking voor het middenveld, waar onder andere Edson Álvarez is vertrokken. Als Garcia daadwerkelijk de overstap zou maken naar Londen, zou Timber mogelijk de aangewezen man zijn om de Spanjaard te vervangen. Nu West Ham geen werk meer maakt van Garcia, is de kans op een overstap van Timber naar Leverkusen ook enorm geslonken volgens Kicker.

Leverkusen deed al een bod voor Timber, maar die aanbieding was 'veel te laag'. "Als er geen verdedigende middenvelders bij Bayer vertrekken, zal Timber ook niet komen", is Kicker duidelijk. Bij de Duitse ploeg is Erik ten Hag trainer, die vorig weekend ongelukkig begon. De thuiswedstrijd tegen Hoffenheim en daarmee het eerste duel van het Bundesliga-seizoen werd met 1-2 verloren. Na een transferzomer waarin Ten Hag veel (creatieve) belangrijke spelers zag vertrekken, zal de oefenmeester een nieuw geheel moeten smeden.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Beau de Boer Calvin Stengs

Beau de Boer, de vriendin van Calvin Stengs, uit restaurant gezet in Pisa

  • Gisteren, 21:18
  • Gisteren, 21:18
Feyenoord-aanvaller Igor Paixao

Woede over vertrek Paixão: ‘Hij is naar een krokettenclub voor veel te weinig geld'

  • Gisteren, 20:21
  • Gisteren, 20:21
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Ajax rondt vier huurtransfers op één dag af

  • Gisteren, 17:56
  • Gisteren, 17:56
0 9 reacties
Reageren
9 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
447 Reacties
32 Dagen lid
1.496 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Volgend jaar maar gratis vertrekken. Dat is voor hem nog de beste optie. Lekker knallen dit jaar in de basis en dan een club uitzoeken. Misschien wel naar de top2.

jabadabadoe
5 Reacties
33 Dagen lid
6 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Binnen 2 minuten ene reactie op een Feyenoord topic. Is dat een nieuw record? Verder denk je toch zelf niet, dat hij in Nederland blijft? Als je dat oprecht denkt, wordt het tijd wat minder te drinken.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Oh wordt hier de reageertijd bijgehouden? Waauw!

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Daar heb je een punt. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Heel aardig van je dat je hem daarvoor waarschuwt. Feyenoord is zijn leven.

jurgen😎
1.819 Reacties
1.069 Dagen lid
13.484 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het woord Feyenoord valt en Koos werkloos reageert WEER als eerste! Meneer Briesjuh werkloos reageert meer op Feyenoord berichten dan op die van AJAX ahahaahahahahaahahhahahahahaha🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed nieuws. Lekker knallen dit seizoen.

De kikker
100 Reacties
870 Dagen lid
130 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Timber zou gek zijn als hij bijtekent. Kan veel meer verdienen. Veel meer geld en een veel mooiere club!

jurgen😎
1.819 Reacties
1.069 Dagen lid
13.484 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

van wat ik bergrepen heb is het na de transferwindow bijtekenen met forse salarisverhoging en dan kijken wat er komt bij de volgende transferperiode.

Pietjanhenrdrik
120 Reacties
39 Dagen lid
148 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Naar een team getraind door Ajax flop Ten Hag moet je ook niet willen. Dat is niet goed voor je carrière. Bij Man untied zwaar geflopt en nu lijkt het ook al nergens op. Bij Ajax werd hij gered door een paar goede speler toen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
447 Reacties
32 Dagen lid
1.496 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Volgend jaar maar gratis vertrekken. Dat is voor hem nog de beste optie. Lekker knallen dit jaar in de basis en dan een club uitzoeken. Misschien wel naar de top2.

jabadabadoe
5 Reacties
33 Dagen lid
6 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Binnen 2 minuten ene reactie op een Feyenoord topic. Is dat een nieuw record? Verder denk je toch zelf niet, dat hij in Nederland blijft? Als je dat oprecht denkt, wordt het tijd wat minder te drinken.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Oh wordt hier de reageertijd bijgehouden? Waauw!

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Daar heb je een punt. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Heel aardig van je dat je hem daarvoor waarschuwt. Feyenoord is zijn leven.

jurgen😎
1.819 Reacties
1.069 Dagen lid
13.484 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het woord Feyenoord valt en Koos werkloos reageert WEER als eerste! Meneer Briesjuh werkloos reageert meer op Feyenoord berichten dan op die van AJAX ahahaahahahahaahahhahahahahaha🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed nieuws. Lekker knallen dit seizoen.

De kikker
100 Reacties
870 Dagen lid
130 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Timber zou gek zijn als hij bijtekent. Kan veel meer verdienen. Veel meer geld en een veel mooiere club!

jurgen😎
1.819 Reacties
1.069 Dagen lid
13.484 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

van wat ik bergrepen heb is het na de transferwindow bijtekenen met forse salarisverhoging en dan kijken wat er komt bij de volgende transferperiode.

Pietjanhenrdrik
120 Reacties
39 Dagen lid
148 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Naar een team getraind door Ajax flop Ten Hag moet je ook niet willen. Dat is niet goed voor je carrière. Bij Man untied zwaar geflopt en nu lijkt het ook al nergens op. Bij Ajax werd hij gered door een paar goede speler toen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel