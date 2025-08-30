Live voetbal 1

Romano: Geertruida op punt om herenigd te worden met Feyenoord-ploeggenoot

Foto: © Imago
Mingus Niesten
30 augustus 2025, 14:58

Lutsharel Geertruida staat voor een vertrek naar Olympique Marseille, weet Fabrizio Romano te melden. De Nederlandse verdediger maakte vorig seizoen redelijk wat minuten voor RB Leipzig, maar zat zeker richting het einde van het seizoen vaak op de bank.

Geertruida maakte iets meer dan een jaar geleden de overstap van Feyenoord naar Leipzig. Aanvankelijk werd de multifunctionele verdediger dus veel ingezet, maar dat nam af in de tweede seizoenshelft. Dit seizoen kwam hij nog geen minuut in actie, zelfs in de voorbereiding niet. Met Ole Werner heeft RB Leipzig deze zomer een nieuwe trainer aangesteld, die mogelijk niet zo gecharmeerd is van Geertruida. Zaterdag zit de verdediger ook niet bij de selectie voor het Bundesliga-duel met FC Heidenheim.

De 25-jarige Nederlander zoekt dan ook een nieuwe club, waar hij meer kans maakt op speelminuten. Marseille lijkt zijn volgende werkgever te worden. Romano meldt namelijk op zaterdag dat beide clubs flink aan het onderhandelen zijn. Daarbij vermeldt de transferjournalist dat RB Leipzig en Geertruida zelf wel openstaan voor de transfer.

Bij Marseille zou de zeventienvoudig international worden herenigd met Igor Paixão, waarmee hij al eerder bij Feyenoord samenspeelde. Andere opvallende namen in de selectie zijn Geronimo Rulli (ex-Ajax), Jeffrey de Lange (ex-Go Ahead), Adrien Rabiot, Mason Greenwood en Pierre-Emerick Aubameyang.

Nuancering Tavolieri

Sasha Tavolieri nuanceert de berichtgeving van Romano wat later een beetje. Hij voegt hier aan toe dat Marseille Joël Ordoñez (Club Brugge) als eerste doelwit ziet, maar dat de kans aanwezig is dat deze deal niet doorgaat. Dan komt Geertruida in beeld, en dus sorteert OM al voor door gesprekken te voeren met de Nederlander, zijn management en Leipzig.

Copa
2.003 Reacties
718 Dagen lid
22.546 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Categorie Mislukt. Ik heb hem altijd al een waardeloze speler gevonden. Feynoord moet Reed voor heel veel geld verkopen nu hij hot is en voor een prikkie deze knul terughalen

Arena
314 Reacties
19 Dagen lid
1.102 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Overschatte voetballer. Altijd al geweest. Veel te traag. Middelmatigheid is zijn piek.

Vriendje Stokvis
1.208 Reacties
345 Dagen lid
7.945 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geweldige speler met een geweldige inzet. Mooi hoogtepunt van Luts was de kopbal goal bij een 2-2 stand tegen Ajax. Geweldige goal ook en zodoende het kampioenschap weg te pakken onder de neus van Ajax. Prachtig doelpunt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 25 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
0
0
2024/2025
Leipzig
24
1
2024/2025
Feyenoord
3
0
2023/2024
Feyenoord
34
8

