Spectaculaire wanprestatie van Erik ten Hag tegen tien man van Werder Bremen

Erik ten Hag heeft zaterdagmiddag een spectaculaire wanprestatie geleverd met Bayer Leverkusen. Het elftal van de Nederlandse trainer gaf in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen tegen tien man een 1-3 voorsprong uit handen: 3-3.

De druk op Ten Hag was voor het duel al groot, na het 1-2 verlies op de openingsspeeldag tegen Hoffenheim. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor Bayer Leverkusen, want dankzij doelpunten van Patrik Schick en voormalig PSV’er Malik Tillman leidde die Werkself binnen 35 minuten comfortabel met 0-2.

Werder Bremen deed vervolgens nog voor rust wat terug via een benutte strafschop van Romano Schmid, maar na ruim een uur kwam Bayer Leverkusen in een zetel te zitten. Niklas Stark werd met tweemaal geel van het veld gestuurd en Schick zette vanaf de strafschopstip de 1-3 op het scorebord.

Bayer Leverkusen leek daarmee een gewonnen wedstrijd te spelen, maar in het laatste kwartier stortte het team van Ten Hag met een man meer op het veld volledig in. Eerst tekende Isaac Schmidt voor de 2-3 na gestuntel van doelman Mark Flekken, die een lange bal volstrekt verkeerd taxeerde waardoor Schmidt de bal in een leeg doel kon schuiven, en diep in blessuretijd schoot Abdoul Karim Coulibaly uit een rebound de 3-3 tegen de touwen.