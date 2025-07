'PSV wil keeper terug van Erik ten Hag na Tillman-deal'

Erik ten Hag lijkt momenteel zaken te doen met PSV door Malik Tillman voor een bedrag van bijna veertig miljoen over te nemen van de Eindhovenaren. Earnest Stewart en de zijnen hebben echter ook een interessante optie in de selectie van Bayer Leverkusen gezien: Matej Kovar. Dat meldt de Italiaanse tak van Sky Sports.

PSV zoekt nog een doelman die kan concurreren met Nick Olij, die van Sparta werd overgenomen. Daniel Peretz leek die keeper te worden, maar daarvoor moet het nog groen licht krijgen van Bayern München. En aangezien dat al even het geval is, kijkt PSV verder.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Luca Bendoni van Sky Sports Italia is Kovar een voorname kandidaat om als doelman de Nederlandse landskampioen te versterken. Kovar, een Tsjech, sloot in 2018 aan bij de jeugdopleiding van Manchester United. In het tweede elftal maakte hij best wat minuten, maar daar voelde hij zich op een gegeven moment te goed voor. Na wat huurperiodes maakte hij in 2023 de overstap naar Leverkusen.

Daar werd hij andermaal geen eerste keeper, al werd Kovar onder Xabi Alonso wel Europa League-keeper. In het seizoen 2023/24, waarin Leverkusen dat toernooi won, stond hij in twaalf van de dertien duels in de basis. In 32 wedstrijden voor de club incasseerde hij slechts 30 tegentreffers en hield hij zestien keer de nul. Transferjournalist Mounir Boualin bevestigt overigens dat PSV interesse heeft in de Tsjech, maar weet niet hoe concreet PSV is.

#PSV heeft inderdaad interesse in #Bayer04-doelman Matěj Kovář, zoals @LucaBendoni heeft gemeld. In hoeverre de interesse concreet is, is voor mij nog onduidelijk. — Mounir Boualin (@MounirBoualin) July 1, 2025

