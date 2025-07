Ihattaren komt met eerste reactie op veroordeling

heeft in gesprek met De Telegraaf gereageerd op zijn veroordeling tot een taakstraf van zestig uur. De middenvelder legt uit dat hij fysiek en mentaal problemen had, maar dat dit geen excuus mag zijn. Ihattaren wil nu leren van zijn fouten.

Dinsdagmiddag kwam naar buiten dat Ihattaren een taakstraf van zestig uur opgelegd heeft gekregen. De middenvelder van RKC Waalwijk heeft eind 2022 geprobeerd iemand aan te zetten een ander te bedreigen en ging begin 2023 weer de fout in toen hij zijn toenmalige vriendin mishandelde. Ihattaren ging niet in beroep tegen de taakstraf.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb er oprecht spijt van, neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn gedrag en zet alles op alles om als mens te groeien en mijn leven blijvend in positieve richting te sturen”, zegt het gevallen toptalent in gesprek met De Telegraaf. “Ik accepteer de taakstraf als een passende consequentie en als onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling.”

LEES OOK: Ihattaren moet vrezen na uitspraken van technisch directeur RKC

Volgens Ihattaren bevond hij zich op het moment van de vergrijpen in een zware periode, waarin hij ‘fysiek en mentaal niet in balans was’. “Ik kwam in een gitzwarte periode terecht.” Toch wil hij dat niet als excuus opvoeren. “Maar het verklaart wel hoe ver ik van mezelf verwijderd was. Dankzij professionele hulp en de steun van mijn omgeving heb ik het juiste pad teruggevonden en ben ik nu zowel mentaal als fysiek in topconditie.” Met deze straf hoopt Ihattaren te leren van zijn fouten. “Echte groei begint bij eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Ik blijf elke dag aan mezelf werken. Voor de mensen om me heen, maar ook voor mezelf en het leven dat ik wil opbouwen.”

Reactie RKC

Bernard Schuiteman, technisch directeur van RKC Waalwijk, is ook op de hoogte van de straf van Ihattaren. “Mo moet deze accepteren, de taakstraf uitvoeren en door”, is de bestuurder duidelijk. “Wij zijn er als RKC Waalwijk voor hem en dat neemt hij dankbaar aan. Hetgeen waar hij de straf voor heeft gekregen, is vóór zijn tijd bij RKC Waalwijk gebeurd en was in een voor hem moeilijke periode. Wij zien elke dag dat hij dat verleden achter zich heeft gelaten. Althans, die indruk krijgen wij volkomen.”

➡️ Meer nieuws over Ihattaren

👉 Ihattaren moet vrezen na uitspraken van technisch directeur RKC 🔗

👉 Ihattaren maakt definitieve interlandkeuze bekend 🔗

👉 Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken: 'Absoluut geen sprake van' 🔗

👉 Ihattaren in beeld genomen: 'Scout hij hier een nieuwe club?' 🔗

👉 ‘Als Ihattaren het daar fantastisch doet, kan hij de stap naar de top maken’ 🔗